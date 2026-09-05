Zonguldak'a yeni SGK merkezi: 122 milyon liralık yatırım hizmete girdi

açılış töreni ve bakanın değerlendirmesi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Zonguldak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü yeni hizmet binasının resmi açılış törenine katıldı. Yeni hizmet binasının bir süredir kullanıldığını ancak resmi açılışının gerçekleştirilemediğini belirten Işıkhan, bugünkü törenle eserin Zonguldaklı hemşerilerin hizmetine resmen sunulduğunu ifade etti.

yatırım ve fiziki özellikler:

Yeni binanın yatırım bedelinin 122 milyon lira olduğu ve 9 bin metrekare kapalı alana sahip bulunduğu açıklandı. Işıkhan, tesisin son derece modern imkanlara ve her türlü donanıma sahip olduğunu vurgulayarak binanın özellikle Zonguldaklı vatandaşların sosyal güvenlik hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişmesini sağlayacağını belirtti.

madenciler, hizmet anlayışı ve dijital dönüşüm:

Işıkhan, sosyal güvenliğin yaşamın her döneminde kritik olduğunu ve toplumsal huzur ile refahın anahtarı olduğunu ifade etti. Bakan, sosyal güvenliğin doğumdan ölüme, çalışma hayatından emekliliğe, hastalıktan iş kazasına kadar hayatın her evresinde vatandaşın yanında olması gerektiğini söyledi ve şu ifadeyi kullandı: "Sosyal güvenlik; insan hayatının her döneminde kritik önem taşıyan, toplumsal huzur ve refahın anahtarı olan bir hizmet alanıdır."

Bakan konuşmasında Zonguldak'ın çalışma hayatındaki yerine özel vurgu yaptı ve kentin "alın terinin ve emeğin şehri" olduğunu vurguladı. Yerin yüzlerce metre altında çalışan madencilerin fedakârlığına dikkat çeken Işıkhan, madencilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi ve sosyal güvenlik haklarının korunması konularında hassasiyetle hareket edildiklerini belirtti.

Dijital hizmetlere ilişkin Işıkhan, vatandaşların bazı işlemleri kurumlara gitmeden yapabilmesini hedeflediklerini, teknolojik imkânlardan en üst düzeyde yararlanılarak fiziki şartların eş zamanlı şekilde dijital imkânlarla desteklendiğini söyledi. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sosyal güvenlik sisteminin daha güçlü, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi yönünde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ekledi.

törenin tamamlanması ve yerel değerlendirme:

Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan ve protokol üyeleri dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesti ve yeni hizmet binasını gezdi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da konuşmasında, açılan binanın yalnızca fiziki bir kamu yatırımı olmadığını, aynı zamanda vatandaşların hayatının her döneminde ihtiyaç duyduğu sosyal güvenlik hizmetlerini daha nitelikli ve daha erişilebilir şekilde sunma imkânı sağlayacağını vurguladı.

Işıkhan, SGK çatısı altında görev yapan personele özverileri için teşekkür ederek, yeni il müdürlüğü binasının bakanlığın çalışma hayatına ilişkin hedefleri doğrultusunda önemli bir hizmet noktası olacağına inandığını belirtti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN, ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASININ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI.