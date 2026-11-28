Zonguldak'ta akciğer sağlığı ve bölgesel riskler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Meltem Tor kentte solunum hastalıklarına bağlı ölümlerin Türkiye'de en yüksek düzeyde olduğuna dikkat çekti. Her yıl Türkiye genelinde 40-45 bin yeni akciğer kanseri tanısının konulduğunu hatırlatan Tor, Zonguldak'taki yüksek oranlarda sigara tüketimi, hava kirliliği ve madencilik faaliyetlerinin etkili olduğunu belirtti.

nedenler ve bölgesel tablo:

Tor, bölgede özellikle kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akciğer kanseri ve interstisyel akciğer hastalıklarının yaygın olduğunu vurguladı. Kentin bazı bölgelerinde hava kirliliğinin yoğun olduğuna, madencilik yapan nüfusun fazlalığına ve yaygın sigara kullanımına bağlı etkenlerin bir araya gelmesinin oksijen yolları ve akciğer dokusunda ağır yük oluşturduğuna dikkat çekti.

tanı ve tedavide mevcut kapasite:

BEUN Hastanesi'nde akciğer hastalıklarının tanı ve evrelemesinde kullanılan bronkoskopik işlemler hakkında bilgi veren Tor, hastanede yılda yaklaşık 700 bronkoskopik işlem gerçekleştirildiğini söyledi. Endobronşiyal ultrasonografinin akciğer kanseri tanı ve evrelemesinde önemli katkı sağladığını belirterek, hastalara yönelik ayda en azından 5 vaka işlendiğini ve günlük işlemlerin önemli bir kısmının akciğer kanseri ön tanısıyla yapıldığını aktardı.

moleküler altyapı ve bölgesel gereklilikler:

Tor, üçüncü basamak kanser merkezi olmasına rağmen bazı moleküler ve genetik tetkiklerin hastaların dışarıdan hizmet almak zorunda kaldığına dikkat çekti. Kişiselleştirilmiş kanser tedavilerinin yaygınlaşması için bölgesel kanser merkezlerinin yanında moleküler ve genetik altyapıyı barındıran merkezlerin de sistem içinde yer almasının zorunlu olduğunu vurguladı.

eğitim, sempozyum ve gelecek planları:

2001'de kurulan Göğüs Hastalıkları Kliniği'nin bugüne dek 26 göğüs hastalıkları uzmanı yetiştirdiğini söyleyen Tor, maden bölgesi olmanın getirdiği sorumluluk nedeniyle klinik çalışmaların önemine işaret etti. Kliniğin kuruluşunun 25. yılı nedeniyle düzenlenen ve 'Emeğin Başkentinde Akciğer Sağlığı İçin 25 Yıl' temalı 1. Karaelmas Akciğer Günleri sempozyumu, 27-29 Kasım arasında BEUN Hastanesi Şebnem Kargı Toplantı Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin farklı illerinden akademisyenlerin katılacağı etkinlikte klinik deneyimler, araştırma sonuçları ve bölgenin akciğer sağlığı yeniden masaya yatırılacak.

kamusal çağrı ve önlemler:

Tor, hastalara öncelikle sigarayı bırakmaları çağrısında bulunarak, 'Sigarasız bir hayatı tercih etmeliler' mesajını yineledi. Bölgedeki yüksek hastalık yükünün azaltılması için hem bireysel davranış değişikliklerinin hem de bölgesel sağlık altyapısının güçlendirilmesinin gerektiğini vurguladı.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MÜGE MELTEM TOR