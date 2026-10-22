Zonguldak'ta çöken binayla ilgili üç şüpheli için gözaltı kararı

olay ve mağdurlar:

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ekim'de Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeyi açıkladı. Olayın, bitişikteki binada yapılan yıkım çalışması sırasında gerçekleştiği bildirildi. Enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybetmiş, kardeşi Kenan Akçaharman (68) yaralı olarak kurtarılmıştı.

soruşturmada gözaltı kararı:

Soruşturma kapsamında, yıkım çalışmasında görevli olduğu belirtilen kepçe operatörü T.Ö., işveren sıfatıyla adı geçen A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin görev ve sorumluluklarına ilişkin tespitlerin, soruşturmanın odağını oluşturduğu kaydedildi.

soruşturmanın işleyişi ve bilirkişi incelemesi:

Olayın ardından bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile bir Cumhuriyet savcısı görevlendirildi ve çöküşün nedeninin belirlenmesi ile olası kusurların tespiti için bilirkişi incelemesine başvuruldu. Başsavcılık, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Kamu kurumlarının ve teknik raporların sonuçları doğrultusunda ilerleyen soruşturmanın, gözaltı süreçleri ve bilirkişi raporları tamamlandıkça yeni aşamalara ulaşacağı ifade edildi.

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