Iğdır Cennetabat'ta elektrik tesisatı yangını evi kullanılamaz hale getirdi

Iğdır Cennetabat köyünde ev yangını

Iğdır’ın Cennetabat köyünde bir evde, elektrik tesisatı kaynaklı olduğu belirtilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yapıda geniş çaplı hasara yol açtı.

Yangının seyrine ilişkin bilgiler:

Edinilen bilgilere göre yangın ev içinde başladı ve kısa sürede yayıldı. Müdahale öncesinde büyüyen alevler nedeniyle yapı ciddi zarar gördü ve yetkililer olay sonrası evin tamamen kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Soruşturma ve ilerleyen süreç:

Yangının çıkış nedeninin kesinleşmesi için çalışma başlatıldı. Yetkililer, elektrik tesisatı kaynaklı olduğu belirtilen olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

IĞDIR’DA YANGINDA BİR EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ