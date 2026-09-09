Dolar 48,4713 +0,03%
Euro 56,4510 +0,22%
Bist 14.390,10 -0,11%
Altın Gram 6.935,14 +0,25%
EUR/USD 1,1641 +0,10%
Brent Petrol 99,69 +1,81%
--°

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler bir günlüğüne yasaklandı

Valilik, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle can güvenliği gerekçesiyle kent genelinde denize girme yasağı ilan etti.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler bir günlüğüne yasaklandı

Zonguldak'ta denize giriş yasağı açıklandı:

Valilikten yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 9 Eylül 2026 Çarşamba günü kent genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Kararın alınma gerekçesi olarak vatandaşların can güvenliğinin korunması gösterildi.

Yasanın kapsamı ve süresi:

Açıklamada, denize giriş yasağının bir gün süreyle uygulanacağı belirtildi. Yasağın kent genelinde geçerli olduğu vurgulanırken, ilgili kurumların sahil ve deniz güvenliğine yönelik denetimlerini artıracağı ifade edildi.

Vatandaşlara tatbikat ve uyarı:

Valilik, gün boyunca uygulanacak yasağa uyulmasını ve sahil bölgelerinden uzak durulmasını istedi. Yetkililer, kötü hava koşullarında denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyararak gerekli duyuruların takip edilmesini tavsiye etti.

ZONGULDAK VALİLİĞİ, OLUMSUZ HAVA VE DENİZ ŞARTLARI NEDENİYLE 9 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ İL GENELİNDE...

ZONGULDAK VALİLİĞİ, OLUMSUZ HAVA VE DENİZ ŞARTLARI NEDENİYLE 9 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ İL GENELİNDE DENİZE GİRİLMESİNİN YASAKLANDIĞINI DUYURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

büyükşehirden 9 milyon TL’lik kapalı sulama yatırımıyla tarıma can suyu
images

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor
images

Yağışlar üretimi canlandırdı: Yozgat'ta nohut beklentisi 57 bin ton
images

Kırmızı Lacivert kent meydanı çarşıda yaşamı yeniden canlandırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Savaş gölgesinde turizm: İranlı ziyaretçiler Van'ı keşfediyor

İdil Biret'in mirası müzikle buluşuyor: yedinci festival Datça, Bodrum ve Menteşe'de

Kayserispor'a PFDK'dan çok sayıda para ve hak mahrumiyeti cezası

Darende'de altyapı ve kültür yatırımları sahada değerlendirildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali