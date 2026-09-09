Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler bir günlüğüne yasaklandı

Zonguldak'ta denize giriş yasağı açıklandı:

Valilikten yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 9 Eylül 2026 Çarşamba günü kent genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Kararın alınma gerekçesi olarak vatandaşların can güvenliğinin korunması gösterildi.

Yasanın kapsamı ve süresi:

Açıklamada, denize giriş yasağının bir gün süreyle uygulanacağı belirtildi. Yasağın kent genelinde geçerli olduğu vurgulanırken, ilgili kurumların sahil ve deniz güvenliğine yönelik denetimlerini artıracağı ifade edildi.

Vatandaşlara tatbikat ve uyarı:

Valilik, gün boyunca uygulanacak yasağa uyulmasını ve sahil bölgelerinden uzak durulmasını istedi. Yetkililer, kötü hava koşullarında denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyararak gerekli duyuruların takip edilmesini tavsiye etti.

ZONGULDAK VALİLİĞİ, OLUMSUZ HAVA VE DENİZ ŞARTLARI NEDENİYLE 9 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ İL GENELİNDE DENİZE GİRİLMESİNİN YASAKLANDIĞINI DUYURDU.