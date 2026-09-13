Zorkun yaylası'nda cam gökyüzü: ormana nazır seyir terası ziyaretçileri cezbediyor

zorkun yaylası'nda yeni bakış açısı:

Osmaniye’nin öne çıkan turizm alanlarından Zorkun Yaylası’nda yer alan cam seyir terası, çam ormanlarıyla çevrili panoramik manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Proje, Osmaniye Belediyesi tarafından planlanmış ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteğiyle Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nde, 120 bin metrekarelik bir alan üzerinde hayata geçirildi.

ziyaretçilere sunduğu deneyim:

Cam teras, doğayla iç içe bir seyir imkânı sağlayarak ziyaretçilerin yeşilin farklı tonlarını ve yaylanın geniş panoramasını kuş bakışı izlemesine olanak tanıyor. Bölgeye gelenler genellikle manzaranın sakinleştirici etkisinden ve fotoğraf çekme olanaklarından söz ediyor; özellikle hafta sonlarında teras yoğun ilgi görüyor ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler yakalama fırsatı sunuyor.

turizme katkısı ve görünürlük:

Zorkun’daki cam seyir terası, bölgenin tanıtımına ve turistik cazibesine katkı sağladığı yönünde değerlendirmelere yol açıyor. Ziyaretçiler, terasın doğal güzellikleri farklı bir açıdan göstermesi sayesinde yaylaya gelme gerekçelerinin güçlendiğini belirtiyor; bu da yerel turizmin canlanmasına olumlu etki ediyor.

Genel olarak, söz konusu yapı yaylanın doğal dokusunu bozmayacak biçimde tasarlanmış alanı ve sunduğu manzara ile bölgeyi ziyaret edenlere unutulmaz bir deneyim vadediyor. Doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için cam seyir terası, Zorkun Yaylası’nın öne çıkan duraklarından biri hâline gelmiş durumda.

OSMANİYE'NİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN ZORKUN YAYLASI'NDA BULUNAN CAM SEYİR TERASI, ÇAM ORMANLARIYLA ÇEVRİLİ EŞSİZ MANZARASIYLA ZİYARETÇİLERİNE UNUTULMAZ BİR SEYİR KEYFİ SUNUYOR.