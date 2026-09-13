Düzce'ye gece saatlerinden itibaren sağanak ve serinlik geliyor

Düzce'de hafta başında sağanak etkili olacak

Düzce, okulların açıldığı haftanın ilk gününe gece saatlerinden itibaren başlayacak sağanak yağışlarla girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bölgede etkili olan sıcak hava 13 Eylül'ü 14 Eylül'e bağlayan gece yarısından itibaren yerini gök gürültülü sağanaklara bırakacak.

Hangi iller etkilenecek ve ne zaman başlayacak

Yağışın başlangıcı gece saatleri olarak öngörülüyor; en çok etkilenecek iller arasında Düzce, Zonguldak ve Bartın yer alıyor. Sağanaklar yer yer kuvvetli olabileceği için yağış anında görüş mesafesi ve yol şartlarında bozulmalar bekleniyor.

Valilikten uyarılar ve olası etkiler

Düzce Valiliği, yerel olarak beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yapılan açıklamada özellikle sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anındaki kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteorolojik veriler ayrıca yağışla birlikte hava sıcaklığında hissedilir bir düşüş öngörüyor. Pazartesi günü için beklenen sıcaklık değerleri en düşük 18, en yüksek 25 derece olarak bildirildi. Yetkililer, ani sel riski olan bölgelerde araç ve yaya trafiğinin dikkatle düzenlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

DÜZCE OKULLARDA DERS ZİLİNİN ÇALACAĞI HAFTANIN İLK GÜNÜNE GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK SAĞANAK YAĞIŞLA GİRECEK. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, HAVA TAHMİNLERİNDE GECE YARISINDAN İTİBAREN SAĞANAK YAĞIŞIN BEKLENDİĞİNİ BELİRTİRKEN DÜZCE VALİLİĞİ İSE SEL-SU BASKINI-YILDIRIM-ULAŞIMDA AKSAMALARA KARŞI UYARIDA BULUNDU