Yağmur altında tavaf: Mekke-i Mükerreme'de fırtına sokakları suyla doldurdu

şiddetli yağış ve uyarılar:

Suudi Arabistan’ın Mekke-i Mükerreme kentinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi. Gökgürültüsü eşliğinde bastıran yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve yüzey akışları görüldü.

Suudi Arabistan Sivil Savunması tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşlar ve ziyaretçilere yönelik uyarılar paylaşıldı. Yetkililer, can ve mal güvenliği için verilen talimatlara uyulması ve dikkatli olunması çağrısında bulundu.

mescid-i haramda tavaf altında dua:

Olası olumsuz hava koşullarına rağmen Mescid-i Haram içinde bulunan çok sayıda kişi ibadetlerine devam etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yüzlerce Müslüman yağmur altında Kabe-i Muazzama etrafında tavafını sürdürerek dua ettiği görüldü.

Görüntülerde yağışın ardından sokakların adeta dereye döndüğü, bazı bölgelerde su birikintilerinin meydana geldiği ve trafiğin etkilendiği gözlendi. Yetkililer, benzer hava koşulları sürecinde toplu alanlarda ve yollarda dikkatli olunması gerektiğini yineledi.

Halkın ve ziyaretçilerin, resmi uyarılara uyması ve tehlikeli alanlardan kaçınması istenirken, güvenlik ve acil müdahale ekiplerinin gerekli önlemleri aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme kentinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış sırasında Mescid-i Haram'da bulunan yüzlerce Müslüman, yağmur altında Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmeye devam etti.