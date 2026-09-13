Kayalıklara sarkıtılan kovandan petek petek doğal bal hasadı

Neden kayalıklara sarkıtılıyor:

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde arıcılık yapan Yüksel Ateş ve Ömer Bulut, kovanları hem doğal bal elde etmek hem de ayılardan korumak amacıyla kayalıklardan halatla sarkıttı.

Sağım zamanı ve indirme çalışması:

Nisan ayında kayalıklara bırakılan kovanlara arılar yerleşerek petek petek bal yaptı. Sağım zamanının gelmesiyle arıcılar, zorlu arazi koşullarına rağmen kovanların bulunduğu noktaya ulaşarak indirme işlemini başlattı.

Çalışma, kovanların yer aldığı yüksek ve engebeli mevkilerde halatlı sistemle yürütüldü. Ekip, kovanları tek tek bulunduğu yerden çıkarıp güvenli zemine indirerek petekleri topladı ve balları aldı.

Arıcıların tercih ettiği bu yöntem, balın doğallığını korurken aynı zamanda kovanları yaban hayvanlarından, özellikle ayılardan uzak tutmayı amaçlıyor.

ELAZIĞ’DA AYILARDAN KORUMAK İÇİN KOVANLARINI KAYALIKLARDAN AŞAĞI SARKITIYORLAR