Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Kayalıklardan inen kovandan doğal bal: Palu'da zorlu sağım

Palu'nun Kırkbulak köyünde arıcılar, ayılardan korumak için kayalıklara sarktıkları kovanlardan Nisan'dan beri biriken doğal balı zorlu koşullarda aldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 16:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kayalıklardan inen kovandan doğal bal: Palu'da zorlu sağım

Kayalıklarda asılı kovandan sağım zamanı

Elazığ'ın Palu ilçesi Kırkbulak köyünde arıcılık yapan üreticiler, hem daha doğal bir bal elde etmek hem de kovanları ayılardan korumak amacıyla kovanları kayalıklardan halatla sarkıttı. Nisan ayında bırakılan kovanlara arılar yerleşti ve petek petek bal doldurdu.

Neden kayalıklara sarkıtıyorlar:

Arıcılar, ulaşılması güç kayalık alanları tercih ederek kovanların yabani hayvanlar ve diğer insan etkilerinden uzak kalmasını sağlıyor. Bu uygulama, balın doğallığını korumaya ve kovanların uzun süre güvenle kalmasına imkân veriyor. Nisan ayında kayalıklara bırakılan kovanlar, mevsim boyunca arıların çalışmasıyla doldu.

Sağım ve zorluklar:

Sağım zamanı geldiğinde Yüksel Ateş ve Ömer Bulut kovanı almak için zorlu arazi koşullarında çalışma yürüttü. Halatla sarkıtılan kovanın bulunduğu noktaya ulaşmak, kovanı güvenli şekilde indirmek ve balları çıkarmak ekip için hem fiziksel hem de teknik bir sınav oldu. Buna rağmen arıcılar kovanı bulunduğu yerden çıkararak balı topladı.

Operasyon, kovanların korunması ve doğal bal üretimi hedeflerinin nasıl pratik uygulamalara dönüştüğünü gösterdi. Bölge arıcıları için kayalıklara sarkıtılan kovanlar, hem üretim kalitesini artıran hem de doğaya uyumlu bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Doğal bal için kayalıklardan sarkıtılan kovanda sağım zamanı

Doğal bal için kayalıklardan sarkıtılan kovanda sağım zamanı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayalıklara sarkıtılan kovandan petek petek doğal bal hasadı
images

Çocuklara iklim bilinci aşılayan etkinlik Ordu'da
images

Kahramankazan'da ekip ve köylü iş birliği yangını yerleşime varmadan söndürdü
images

Eskişehir’de Babalar Parkı Frig efsanelerini şehir merkezine taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun sağlık altyapısını genişletti: 1.458 yataklı şehir hastanesi açıldı

Sinop'ta ders zili öncesi okul çevrelerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı

Tarsus'ta aile trajedisi: Sahil Güvenlik uzman çavuş eşini öldürüp yaşamına son verdi

Araban sarımsağında tohumda dönüşüm: zambak anaçla üretimde yeni dönem

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı