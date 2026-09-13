Kayalıklardan inen kovandan doğal bal: Palu'da zorlu sağım

Kayalıklarda asılı kovandan sağım zamanı

Elazığ'ın Palu ilçesi Kırkbulak köyünde arıcılık yapan üreticiler, hem daha doğal bir bal elde etmek hem de kovanları ayılardan korumak amacıyla kovanları kayalıklardan halatla sarkıttı. Nisan ayında bırakılan kovanlara arılar yerleşti ve petek petek bal doldurdu.

Neden kayalıklara sarkıtıyorlar:

Arıcılar, ulaşılması güç kayalık alanları tercih ederek kovanların yabani hayvanlar ve diğer insan etkilerinden uzak kalmasını sağlıyor. Bu uygulama, balın doğallığını korumaya ve kovanların uzun süre güvenle kalmasına imkân veriyor. Nisan ayında kayalıklara bırakılan kovanlar, mevsim boyunca arıların çalışmasıyla doldu.

Sağım ve zorluklar:

Sağım zamanı geldiğinde Yüksel Ateş ve Ömer Bulut kovanı almak için zorlu arazi koşullarında çalışma yürüttü. Halatla sarkıtılan kovanın bulunduğu noktaya ulaşmak, kovanı güvenli şekilde indirmek ve balları çıkarmak ekip için hem fiziksel hem de teknik bir sınav oldu. Buna rağmen arıcılar kovanı bulunduğu yerden çıkararak balı topladı.

Operasyon, kovanların korunması ve doğal bal üretimi hedeflerinin nasıl pratik uygulamalara dönüştüğünü gösterdi. Bölge arıcıları için kayalıklara sarkıtılan kovanlar, hem üretim kalitesini artıran hem de doğaya uyumlu bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Doğal bal için kayalıklardan sarkıtılan kovanda sağım zamanı