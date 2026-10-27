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Zorlu müdahalelerin ardından minik Ahmet hayata döndü

Kahramanmaraş Afşin'de ani kalp durması geçiren 2 yaşındaki Ahmet El Musa, 1,5 aylık yoğun bakım tedavisiyle iyileşip taburcu edildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:14

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Zorlu müdahalelerin ardından minik Ahmet hayata döndü

Zorlu müdahalelerin ardından minik Ahmet hayata döndü

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşayan Musa ailesinin 2 yaşındaki çocukları Ahmet El Musa, ani bilinç kaybı, genel durum bozukluğu ve kısa süreli kalp durması nedeniyle Sular Akademi Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan takip ve müdahaleler sonucunda minik hasta yaklaşık 1,5 ay süren tedavi ve gözlem sonrasında sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Müdahale ve tedavi süreci:

Hastanede izlem sırasında çocuğun ritminde polimorfik ventriküler taşikardi (VT) adı verilen ani ve yaşamı tehdit eden bir ritim bozukluğu tespit edildi. Ekip, durumu değerlendirdikten sonra hızla müdahale etti; ekip tarafından başlatılan kardiyopulmoner resüsitasyon ve ileri kardiyak destek uygulamalarıyla kalp ritmi normale döndürülmeye çalışıldı. Hastaya yaklaşık 10 dakika süren kalp masajı uygulandı ve ilişkin olarak 3 kez elektroşok tedavisi gerçekleştirildi.

Sözü edilen girişimlerin ardından ekip antiaritmik ve ritim düzenleyici tedavilere başladı; ayrıca gerekli görülen durumda kalp pili tedavisi planlandı. Doç. Dr. Tahir Dalkıran, durumu şöyle özetledi: "Takibimizde polimorfik VT adını verdiğimiz ani gelişen ölümcül bir kalp ritim bozukluğuna girdi. Bunu tespit ettikten sonra aniden hızlıca kalp masajına başladık ve elektroşok tedavisi uyguladık. Yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı ve 3 kez elektroşok tedavisi sonrası kalbi normal ritmine döndürdük. Sonrasında hastamıza antiaritmik tedavi, ritim düzenleyici tedavi ve kalp pili tedavisi başlandı."

Yoğun bakım süreci ve taburcu:

Minik Ahmet yoğun bakım yatışının ilk 10 gününde solunum destek cihazına bağlı kaldı; solunum desteği sonrasında durumunda belirgin düzelme görüldü ve takip eden süre içinde yoğun bakımda izlenmeye devam edildi. Yaklaşık 1,5 aylık tedavi ve gözlem döneminin ardından çocuğun genel durumunun iyi olması üzerine sağlık ekibi tarafından taburcu kararı verildi.

Taburcu günü hastanede küçük bir kutlama yapıldı; Ahmet’in doğum günü için hazırlanan pasta kesilirken, sağlık çalışanları minik çocuğun yeni yaşını kutlayarak ailesiyle birlikte mutluluğunu paylaştılar.

TABURCU EDİLEN MİNİK AHMET MUSA&#039;NIN DOĞUM GÜNÜ DE HASTANEDE KUTLANDI. AHMET İÇİN HAZIRLANAN PASTA...

TABURCU EDİLEN MİNİK AHMET MUSA'NIN DOĞUM GÜNÜ DE HASTANEDE KUTLANDI. AHMET İÇİN HAZIRLANAN PASTA KESİLİRKEN, SAĞLIK ÇALIŞANLARI KÜÇÜK ÇOCUĞUN YENİ YAŞINI KUTLAYARAK MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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