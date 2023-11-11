Şırdancı Mehmet, şırdanı bu kez damardan aldı!

MasterChef yarışmasında adından söz ettiren ve THY tarafından 6 ay uçağa binmekten men edilen Şırdancı Mehmet, şimdi de 'şırdanlı serum'la gündem geldi. Bu anın görüntülerini görenler, 'yok artık' şeklindeki ifadeleriyle tepki gösterdi.

Şırdancı Mehmet, şırdanı bu kez damardan aldı!
Yayın Tarihi:

MasterChef yarışmasıyla şöhrete kavuşan ve Türk Hava Yolları tarafından altı ay uçuş yasağı uygulanan Şırdancı Mehmet, yasağın kalkmasının hemen sonrasında yeni bir skandala yol açtı. THY'nin yolcu marka değerini tehlikeye attığı gerekçesiyle kara listeye aldığı Mehmet Sur, şimdi de bir klinikte kendisine 'şırdanlı serum' enjekte ettirdi.

Şırdancı Mehmet, şırdanı bu kez damardan aldı!

Şırdancı Mehmet'in şırdanlı serumu..

Mehmet Sur'un uçakta kendisine yemek servisi yapıldıktan sonra tişörtüne sakladığı şırdanı çıakrıp yemişti. THY ise, Mehmet Sur'un bu hareketinin markayı değersizleştirme olduğunu öne sürerek kendisine 6 ay uçuş yasağı getirmişti.Şırdancı Mehmet, şırdanı bu kez damardan aldı!

 

Bir süredir ortalıkta görünmeyen Şırdancı Mehmet'in hastalandığı öğrenilirken, hastaneden bir paylaşım yapan Mehmet Sur, içerisine şırdan koyduğu serumu kendisine enjekte etiirdi. O anları sosyal medya hesabı üzeribdeb paylaşan Mehmet Sur'a "Bu kadar da olmaz" şeklinbde yorumlar yağdı.

Öne Çıkanlar
Spotify'a kendini yeniledi: Kullanıcılar yeni özelliklere bayıldı! Spotify'a kendini yeniledi: Kullanıcılar yeni özelliklere bayıldı!
2023 Kia araç modellerini bu fiyata görmediniz! Kapış kapış gidecek araç kampanyası duyuruldu 2023 Kia araç modellerini bu fiyata görmediniz! Kapış kapış gidecek araç kampanyası duyuruldu
O kişiler için emeklilik yaşı değişiyor! Primler eşitlenecek 2008-2015 arası ve sonrasına müjde O kişiler için emeklilik yaşı değişiyor! Primler eşitlenecek 2008-2015 arası ve sonrasına müjde
Çok Okunanlar
Ebru Şallı'ya büyük şok: Eşine dolandırıcılıkla suçlanıyor Ebru Şallı'ya büyük şok: Eşine dolandırıcılıkla suçlanıyor Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı'ya büyük şok: Sahne aldığı mekan kurşunlandı! Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı'ya büyük şok: Sahne aldığı mekan kurşunlandı! Sosyal medya fenomeni bikini bölgesine epilasyon yaptırırken video paylaştı! Sosyal medya fenomeni bikini bölgesine epilasyon yaptırırken video paylaştı! Ahmet Kural ve Murat Cemcir küslüğünün nedeni belli oldu Ahmet Kural ve Murat Cemcir küslüğünün nedeni belli oldu Nagihan Karadere Polat ailesine verdi veriştirdi! Beddualar havada uçuştu Nagihan Karadere Polat ailesine verdi veriştirdi! Beddualar havada uçuştu