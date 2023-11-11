Şırdancı Mehmet, şırdanı bu kez damardan aldı!

MasterChef yarışmasıyla şöhrete kavuşan ve Türk Hava Yolları tarafından altı ay uçuş yasağı uygulanan Şırdancı Mehmet, yasağın kalkmasının hemen sonrasında yeni bir skandala yol açtı. THY'nin yolcu marka değerini tehlikeye attığı gerekçesiyle kara listeye aldığı Mehmet Sur, şimdi de bir klinikte kendisine 'şırdanlı serum' enjekte ettirdi.





Şırdancı Mehmet'in şırdanlı serumu..

Mehmet Sur'un uçakta kendisine yemek servisi yapıldıktan sonra tişörtüne sakladığı şırdanı çıakrıp yemişti. THY ise, Mehmet Sur'un bu hareketinin markayı değersizleştirme olduğunu öne sürerek kendisine 6 ay uçuş yasağı getirmişti.



Bir süredir ortalıkta görünmeyen Şırdancı Mehmet'in hastalandığı öğrenilirken, hastaneden bir paylaşım yapan Mehmet Sur, içerisine şırdan koyduğu serumu kendisine enjekte etiirdi. O anları sosyal medya hesabı üzeribdeb paylaşan Mehmet Sur'a "Bu kadar da olmaz" şeklinbde yorumlar yağdı.