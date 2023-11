Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Sayılı günler kala Turabi kazık attı: Survivor All Star açıklaması geldi!

Survivor All-Star 2024'ün açıklanan yarışmacıları arasında bulunan eski şampiyon Turabi Çamkıran, sosyal medya üzerinden yaptığı ilginç açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Turabi, katılmama nedenini açıklarken sağlık durumuna vurgu yaptı. İşte detaylar...





TURABİ ÇAMKIRAN SURVİVOR 2024 NEDEN OLMADIĞINI AÇIKLADI

Turabi, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda takipçilerine, "Rahatsızlığımın nedenini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Anlatayım. Sağlığım yarışmaya yetişmeyecek" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Turabi'nin sağlık sorunları nedeniyle Survivor All-Star 2024'e katılamayacağını ortaya koymaktadır.

Survivor tarihinde önemli bir yere sahip olan Turabi Çamkıran'ın katılamayacağı bu sezon, hayranlarını üzecek ve merakla beklenen bir rekabetin eksik kalmasına neden olacaktır. Turabi'nin sağlık durumuyla ilgili daha fazla detay vermediği paylaşımı, takipçilerinde merak uyandırdı ve geçmişteki performanslarıyla dikkat çeken bu güçlü yarışmacının Survivor sahnesinden uzak kalmasına neden olan sağlık sorunları konusunda spekülasyonlara neden oldu.

Acun Ilıcalı'nın daha önce duyurduğu Survivor All-Star 2024 kadrosunda adı geçen isimler arasında olan Turabi Çamkıran'ın katılamayacak olması, programın dinamiklerinde değişikliklere neden olabilir. Survivor hayranları, Turabi'nin sağlığına dair gelecek açıklamaları beklerken, bu durumun yarışmanın seyrini nasıl etkileyeceğini görmeyi heyecanla bekliyor.





The Challenge yarışmasını kazanarak Hollywood'a giriş yapan Turabi Çamkıran, öne çıkan bir yapı tarafından dikkat çektiğini ve bu yapı içinde Cem Yılmaz ve Tarkan gibi isimlerin bulunduğunu iddia etti. Kendisine yapılan teklifte Beverly Hills'te lüks bir villa, 100 milyon dolar nakit para ve Hollywood'ta en az bir yüksek bütçeli filmde başrol teklif edildiğini belirtti. Ancak bu yapıya katılım şartı olarak köpeğinin canını vermeyi istediklerini söylediğinde teklifi reddetti. Daha sonra bu yapı tarafından suikast girişimine uğradığını ancak dostlarının yardımıyla hayatta kalmayı başardığını ifade etti. İlluminati'nin suikast girişimi sonucu Survivor All Star 2024'e katılamayacağını belirterek yarışmacılara başarılar diledi. Ancak bu açıklamayı şaka olarak nitelendirdi ve "İnternette her gördüğünüz şeye inanmayın" uyarısında bulundu.

Turabi, önceki paylaşımlarında baston kullanımını ve fizik tedavi sürecini paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Aralık ayının ilk haftalarında bastondan kurtulmayı umduğunu ve fizik tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini belirtmişti. Doktorunun da yardımıyla ocak ayında eski sağlığına kavuşmayı umduğunu paylaşmıştı. Turabi, sağlık durumuyla ilgili olarak "İlluminati filan yok, internetten her şeye inanmayın ama Survivor All Star 2024'e gelemeyeceğim" açıklamasını yaparak takipçilerini bilgilendirdi.