Ahmet Kural ve Murat Cemcir küslüğünün nedeni belli oldu

AYRILMAZ İKİLİNİN KÜSLÜĞÜNÜN SEBEBİ BAKIN NE ÇIKTI…

Ahmet Kural ve Murat Cemcir komedi dünyasının ayrılmaz ikilisiydi. Ancak ikilinin arasına kara kedi girdi. Bakın o kara kedi neymiş….





Uzun zamandır ekran karşısında yan yana görülmeyen ve ortak projede yer almayan Murat Cemcir ve Ahmet Kural arkadaşlığı bitti. Ahmet Kural’ın düğününe de gitmeyen Cemcir son olaylardan sonra küslüğün nedeni anlaşıldı….

Ahmet Kural'ın en yakın arkadaşı olan ve bir çok komedi filminde birlikte sahne alan Murat Cemcir küslüğünün sebebi belli oldu. İkili arasındaki son söylentilerde küslüğü netleştirdi….

AYRILMAZ İKİLİYDİLER…

Komedi deyince akla gelen ikili Murat Cemcir ile Ahmet Kural bir çok komedi filminde önemli karakterlere hayat vermişti. Ayrılmaz ikili olarak tanımlanan Cemcir ve Kural bir çok projede birlikte oynamışlardı.

"ESKİ DOSTUM" DEDİ

Murat Cemcir ve Ahmet Kural 2020 yılından bu yana hiçbir dizi ve filmde yer almadılar ve yan yana bile gelmemeye özen gösteren ikilinin küs olduğu uzun zamandır söyleniyordu. Ancak bu kes kesinleşti… Kural ile Gizem Şahin geçtiğimiz yaz Bodrumda muhteşem bir düğün ile dünya evine girerken Cemcir’in en yakın arkadaşının düğününe katılmamış olması dikkatlerden kaçmadı. Acaba küstüler mi? Diye konuşulurken de ilk açıklama Murat Cemcir’den geldi. Ahmet Kural ile küs olup olmadığı sorulan Cemcir, "Ahmet çok yetenekli bir komedyen ve eski dostum. Tekrardan elbet bir araya geliriz" dese de küs oldukları her hallerinden belli oldu.

Ahmet Kural’ın düğününe neden gitmediği sorusuna ise Cemcir LCV olarak çağrılan hiçbir yere gitmediğini belirtti. Başka bir açıklamada bulunmayan Cemcir aralarında maddi değil manevi anlaşmazlık olduğunu da belirtti.