Toprak Çınar Çon, WDSF Karayip Dansları'nda Dünya 3.'sü

Denizlili 7 yaşındaki Toprak Çınar Çon, İstanbul'daki WDSF Karayip Dansları Dünya Şampiyonası'nda 3. olarak bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:47
İstanbul'daki şampiyonada Denizli'nin genç yeteneği bronz madalya elde etti

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin 7 yaşındaki minik yeteneği Toprak Çınar Çon, İstanbul’da düzenlenen Dünya Dans Sporları (WDSF) Karayip Dansları Dünya Şampiyonasında 3. olarak ülkemize bronz madalya kazandırdı.

6-7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen ve 11 ülkeden 400 sporcunun katıldığı şampiyonada Toprak Çınar Çon, ilk dünya şampiyonası deneyiminden madalya ve kupa ile ayrıldı.

Toprak, şampiyonaya hazırlık sürecini Dance Garage Dans Okulunda yürüttüğü antrenmanlarla tamamladı. Çalışmalarını hocası Ali Raşit Beyler nezaretinde sürdüren genç sporcu, elde ettiği dereceyle Denizli spor kamuoyunda büyük memnuniyet ve gurur yarattı.

Minik yetenek, basına yaptığı açıklamada bir sonraki yarışmadaki hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirlediğini söyledi.

Küçük yaşta dans yeteneği keşfedilen Toprak Çınar Çon, dersler alarak yarışmalara hazırlandı ve birçok başarı elde etti. 6 yaşında, 2024 yılında Türkiye Şampiyonu olan sporcu, uluslararası arenada da ülkesini başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

