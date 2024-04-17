Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda tarihi bir konsere imza atacak!

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Ajda Pekkan, kariyerinin kilometre taşlarından birini daha geride bırakmaya hazırlanıyor. 78 yaşındaki sanatçı, müzik kariyerinin ilk stadyum konserine imza atacak.

12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan konserde, Ajda Pekkan büyük bir orkestra eşliğinde sahne alacak. BWO Entertainment tarafından düzenlenen etkinliğin yaklaşık 40 bin kişilik kapasitesiyle dolup taşması bekleniyor.

Ajda Pekkan, konserde kendisine sanat dünyasından ünlü isimlerin eşlik edeceğini de müjdeledi.

Konser hakkında heyecanını dile getiren Pekkan, “Çok sevdiğim arkadaşlarım, gönlüme dokunan seslerden” diye ufak bir tüyo verdi. Kariyerinde bir ilk olması açısından büyük önem taşıyan bu konseri titizlikle hazırladıklarını belirten Pekkan, "Hepimiz için muhteşem bir hatıra, anılardan silinmeyecek bir gece olması dileğiyle. 12 Haziran’da sağlıkla, huzurla, heyecan ve aşkla buluşmak üzere” dedi.