Akasya Durağı'nın eski yıldızını tanıyabilene aşk olsun!

Bir zamanların efsane dizisi Akasya Durağı'nın Zeyno karakterine hayat vere başarılı isim Sitare Akbaş yıllar içerisinde değişimiyle dikkat çekti. İşte Sitare Akbaş son haliyle haberimizde yer almaktadır.

Akasya Durağı'nın eski yıldızını tanıyabilene aşk olsun!
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Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Onur Şan ve Aslı Altaylar gibi zengin isimlerin kadrosunda bulunduğu Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle ilgileri üzerine çeken Sitare Akbaş zaman zaman yıllar içindeki değişimiyle görenlerin dikkatini çekti.

Akasya Durağı, Sel Çal Kapımı, Ramo ve Kırmızı Oda yapımlarında yer alan isimlerden olan Özgü Namal ve Özcan Deniz'i buluşturan Kızıl Goncalar dizisi ile ekranlara geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Sitare Akbaş, sosyal medya üzerinden iddialı pozları ile dikkat çekerken takipçilerinin beğenisini topladı.

sitare akbaş

1988 senesinde dünyaya gelen Sitare Akbaş'ın asıl adı Makbule Sitare Akbaş olurken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Akasya Durağı dizisi ile ünlenirken devamında ise Fatmagül’ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Anneler dizileriyle devam etti.

Akastay durağı zeyno

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