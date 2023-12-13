Akasya Durağı'nın eski yıldızını tanıyabilene aşk olsun!

Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Onur Şan ve Aslı Altaylar gibi zengin isimlerin kadrosunda bulunduğu Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle ilgileri üzerine çeken Sitare Akbaş zaman zaman yıllar içindeki değişimiyle görenlerin dikkatini çekti.

Akasya Durağı, Sel Çal Kapımı, Ramo ve Kırmızı Oda yapımlarında yer alan isimlerden olan Özgü Namal ve Özcan Deniz'i buluşturan Kızıl Goncalar dizisi ile ekranlara geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Sitare Akbaş, sosyal medya üzerinden iddialı pozları ile dikkat çekerken takipçilerinin beğenisini topladı.





1988 senesinde dünyaya gelen Sitare Akbaş'ın asıl adı Makbule Sitare Akbaş olurken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Akasya Durağı dizisi ile ünlenirken devamında ise Fatmagül’ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Anneler dizileriyle devam etti.



