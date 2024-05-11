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Eurovision'da son dakika skandalı! Hollanda temsilcisi diskalifiye edildi! İsrail'i eleştiren sözler sebep oldu

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, İsrail'i eleştiren sözleri nedeniyle diskalifiye edildi. Eurovision'da yaşanan bu skandalın perde arkasında neler var? Tüm detaylar haberimizde..

Yayın Tarihi: 11.05.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 14:34
Eurovision'da son dakika skandalı! Hollanda temsilcisi diskalifiye edildi! İsrail'i eleştiren sözler sebep oldu

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, İsrail'i eleştiren sözleri nedeniyle diskalifiye edildi. Bu olay, Eurovision tarihinde büyük bir skandala yol açtı.

Peki Neler Oldu?

Her şey, İsveç'in Malmö kentinde yapılan final öncesi düzenlenen basın toplantısında yaşandı. Polonyalı bir gazeteci, İsrailli temsilci Eden Golan'a, "Etkinliğe katılarak diğer katılımcılar için bir güvenlik riskine neden olduğunu düşünüp düşünmediği" sorusunu yöneltti.

Bu soruya İsveçli sunucu Jovan Radomir araya girerek Golan'a cevap vermek zorunda olmadığını söyledi. Fakat Hollandalı temsilci Joost Klein, "Neden olmasın?" diyerek araya girdi ve İsrail'i eleştiren sözlerini dile getirdi.

Eurovision Kuralları İhlal Edildi

Eurovision organizatörleri, Klein'ın bu sözlerinin "yarışma kurallarının ihlali" olduğunu değerlendirerek Hollanda'nın diskalifiye edilmesine karar verdi. Açıklamada, "Yarışmadaki tüm personel için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Klein'ın İsrail'e Tepkisi Daha Önce de Yaşanmıştı

Klein'ın İsrail'e tepkisi ilk kez değildi. Daha önce yaptığı bir açıklamada Klein, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırıları kınayarak "Filistin'e özgürlük" demişti.

Eurovision'da Siyaset Tartışmaları

Eurovision Şarkı Yarışması'nda siyasi tartışmalar her zaman yaşanmaktadır. Bu yıl ise İsrail'in yarışmaya katılımı, Gazze'de yaşanan gerginlik nedeniyle protestolara yol açmıştı.

Hollanda'nın Diskalifiye Edilmesi Tepkilere Neden Oldu

Hollanda'nın diskalifiye edilmesi, müzik camiasında ve Eurovision hayranları arasında büyük tepkilere neden oldu. Bazıları bu kararın doğru olduğunu savunurken, bazıları ise ifade özgürlüğünün ihlali olduğunu savundu.

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