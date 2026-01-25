Ankara'dan Dünyaya Açılan Metal Grubu DRAGONBORN: Fantastik Kostümler ve Uluslararası Turne

Ankara çıkışlı DRAGONBORN, sahneyi film platosuna çeviriyor

Ankara çıkışlı metal grubu DRAGONBORN, konser deneyimini tiyatral bir anlatıma dönüştüren prodüksiyonları, Yüzüklerin Efendisi ve Game of Thrones esintili kostümleri ve sinematografik sahne şovlarıyla dikkat çekiyor. Grup, sahnede kullandığı tüm kostümlerin özel tasarım ve üretim olduğunu; performanslarını bugüne kadar Türkiye’de nadiren görülen bir ölçek ve kurguyla sergileme iddiasında olduğunu belirtiyor.

Klip çalışması ve görsel anlatım

DRAGONBORN’un müzikal kimliğini görsel bir hikâyeye dönüştüren çalışmalarından biri, yönetmen Haktan Balkan imzalı ve grubun "Execution" adlı parçası için çekilen klip. Yapım, sinema filmi estetiği, karanlık atmosferi ve güçlü anlatımıyla öne çıkıyor ve grubun uluslararası vizyonunu gösteriyor.

Grubun vizyonu: Küresel sahneler ve özgün evren

Grubun gitar-vokalisti Ekrem Kani, grup kimliğini ve sahne estetiğini şöyle özetliyor: "Uzun yıllardır ortaçağ epik metal icra ettik ama bu defa daha farklı bir konseptle karşınızdayız. Kostümler ve tema olarak daha farklı bir şekilde ortaya çıkıyoruz. İzlediğimiz filmler, Yüzüklerin Efendisi ve Game of Thrones gibi diziler, okuduğumuz kitaplar ve oynadığımız oyunlar üzerine yıllarca çalıştık..."

Kani, DRAGONBORN’un şarkılarında oluşturdukları evrende savaşlar, yıkılan kabileler, ejderhalar ve doğaüstü güçler gibi öğelerin yer aldığını, bu kurguya uygun kostüm ve sahne tasarımlarıyla Türkiye’den yeni nesil bir fantastik metal anlatısı inşa etmek istediklerini vurguluyor.

Turne planları: Avrupa’dan Rusya ve Asya-Pasifik’e

DRAGONBORN, uluslararası sahnede yer alma hedefi doğrultusunda ilk konserlerini Norveçli dünya devi Sirenia ile paylaşacak. Ayrıca Haziran ayında Belarus’tan çıkan büyük müzik grubu KAIRA ile Türkiye turnesine çıkacaklarını açıkladılar. Grup, bunun ardından Rusya ve Asya-Pasifik turnelerine hazırlanıyor ve bu turnelerin ön anlaşmalarının tamamlandığını bildiriyor.

Kani, Rusya turnesi öncesinde Kozak korosu ile birlikte rock versiyonunu seslendirecekleri çok sevilen bir halk şarkısı olan "Tam shli dva brata"yı ("Orada yürüyen iki kardeş vardı") repertuvara alacaklarını belirtti. Türkiye’de sahne şovuna önem veren grup sayısının sınırlı olduğunu, sadece Hayko Cepkini istisna olarak gördüklerini de ekledi.

DRAGONBORN, kostüm tasarımı, dramatik sahne kurgusu ve sinematografik anlatımıyla Türkiye’den çıkan yeni bir fantastik metal akımının öncü adaylarından biri olarak uluslararası arenaya açılmaya hazırlanıyor.

ANKARA ÇIKIŞLI METAL GRUBU DRAGONBORN, YÜZÜKLERİN EFENDİSİ VE GAME OF THRONES'TAN İLHAM ALAN KOSTÜMLERİ, SİNEMATOGRAFİK SAHNE ŞOVLARI VE ULUSLARARASI TURNE HEDEFLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.