Bebek Heyecanı Yaşayan Ünlü Çiftler Kimler?

Anne Baba Olmak İçin Gün Sayan Ünlüler

Ünlülerin hayatları her zaman merak konusu oluyor. Özellikle de anne baba olmaya hazırlanan ünlü çiftler, hem hayranlarının hem de basının ilgisini çekiyor. Son dönemde anne baba olmak için gün sayan ünlüler arasında kimler var? İşte detaylar…

Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses

Derya Tuna-İbrahim Tatlıses çiftinin oğulları İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, şimdilerde ikiz erkek bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, imaj değiştirdi. Hamileliğin ilk aylarında zor günler geçiren Yasemin Şefkatli, kakül kestirdi ve son halini takipçileriyle paylaştı.

Kaan Urgancıoğlu - Burcu Denizer

Uzun süredir birlikte olan ve geçtiğimiz yaz evlenen Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer ilk bebeklerini bekliyor. Oyuncu, “Çocuğunuzun altını değiştirir misiniz?” sorusuna da “Tabii ki. Kardeşimle aramda yaş farkı var, onun da altını değiştirmişliğim olmuştu” yanıtını verdi.

Songül Öden ve Arman Bıçakcıoğlu

Güzel oyuncu Songül Öden, geçen hafta verdiği bir röportajda bebeğinin ismi konusunda henüz karar vermediklerini söyledi. Öden'in kız bebeği olacak.

Azra Akın ve Atakan Koru

2. bebeğini kucağına almayı bekleyen Azra Akın, ilk bebeği Demir’de olduğu gibi bebeğinin cinsiyetini öğrenmek istemediğini söyledi. Akın, “Bebeğin cinsiyetinin sürpriz olmasını istedik. Demir’de de böyle yapmıştık. Bu sefer de aynı heyecanı yaşamak istiyoruz” dedi. Deneyimli anne Azra Akın, ilk bebeğinde yaptığı bazı hataları tekrarlamayacağını da açıkladı. Akın, “Demir'i uyuturken biri yanımızdan geçtiği anda geçen kişiye büyük tepkiler gösteriyordum. Bu sefer öyle davranmayacağım” dedi.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer

Eda Ece, verdiği bir röportajda hamile olduğunu öğrendiğinde neler hissettiğini şöyle anlattı: “Normalde yaz biter dizi'ye başlarım. Bu sezon çocuk üretiyor oldum. Çok mutluyum. Eşim Buğra çok iyi bir baba olacak.”

Gonca Vuslateri ve Edip Burak Ertoğan

İlk kez anne olma heyecanı yaşayan Gonca Vuslateri’nin kız bebeği olacak. Rol aldığı Zaferin Rengi filminin setinde hamileliğinin ilk dönemlerinde zaman zaman zorlandığını, mide bulantıları yaşadığını ve tansiyonunun iniş çıkışlarından bahseden Vuslateri, “Hamilelik çok güzel bir şey ama kolay değil. Her gün farklı bir şey hissediyorsun. Ama bebeğimi görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Emre Karayel ve Gizem Karayel

Emre Karayel, sosyal medya hesabından 2. kez baba olacağını öğrenmişimdir notunu eklediği eğlenceli kareler ile duyurmuştu. Çiftin 1 erkek çocukları var.

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Kural

Geçtiğimiz yaz nikah masasına oturan çiftten de müjdeli haber geldi. Çiçeği burnunda çiftin erkek bebekleri olacak. Ünlü oyuncu Ahmet Kural, ilk kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Tüm bebek bekleyen ünlü çiftlerimize, bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını dileriz.