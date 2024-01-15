Apple'a büyük şok: Artık o kadar da değerli değil

Microsoft, Apple'ı geride bırakarak 2021 yılından bu yana ilk defa dünyanın en değerli şirketi olma unvanını elde etti.

Bu önemli dönemeçte, Microsoft'un değeri 2,887 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşarak, Apple'ın 2,875 trilyon dolarlık piyasa değerini geride bıraktı. Microsoft'un hisselerindeki yüzde 1'lik artış, bu çıkışta etkili oldu. Öte yandan, Apple hisseleri ise son iki haftada akıllı telefon pazarındaki belirsizlikler ve iPhone talebindeki azalma beklentileri nedeniyle yüzde 3'lük bir değer kaybına uğradı.

Microsoft'un bu başarısındaki etkenler arasında, OpenAI'ye yapılan yatırımlar ve yapay zeka alanındaki stratejik adımları bulunuyor. Bu hamleler, Microsoft'un hisselerini son iki haftada yüzde 3 artırdı. Öte yandan, Apple hisseleri geçen yıl yüzde 48 oranında değer kazanmışken, Microsoft'un değeri yüzde 57 arttı.





Buna ek olarak, Apple'ın önümüzdeki günlerde ABD'de satışa sunmayı planladığı ilk VR/AR başlığı Vision Pro, 2007'deki iPhone lansmanından bu yana en büyük ürün lansmanlarından biri olması bekleniyor. Ancak, Apple'ın bu heyecan verici ürününe rağmen, Microsoft'un teknoloji ve inovasyondaki liderliği, şirketi en değerli şirket unvanına taşıdı.

Microsoft, en son 2021'de Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi olmuştu. O dönemde, Apple COVID-19 salgınından kaynaklanan tedarik sorunları ile mücadele ederken, Microsoft istikrarlı bir büyüme sergilemişti. Bu yeni dönemde, Microsoft'un liderliği sürdürülecek mi, yoksa Apple tekrar zirveye çıkabilecek mi, finans dünyası tarafından merakla bekleniyor.