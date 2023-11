Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu o dizinin yeni oyuncusu oldu!

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ, ebeveynlerinin izinden giderek oyunculuk kariyerine adım atıyor. Mayıs ayında boşanan ünlü çiftin oğlu Can, ilk oyunculuk deneyimini yaşamaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen gelişme sonucunda, Can Aslantuğ'un Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolde olduğu dizi "Kızıl Goncalar"da rol alacağı açıklandı. Bu haber, sanatseverleri ve takipçilerini heyecanlandırdı. Can Aslantuğ'un oyunculuk yetenekleri ile dikkat çekeceği ve ailesinin oyunculuk geleneğini sürdüreceği beklentisi, diziseverler arasında merakla paylaşılıyor.





Oyuncu Can Aslantuğ'un, Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı "Kızıl Goncalar" adlı dizide yer alacağı kesinleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Can Aslantuğ, dizide doktor Levent'in kızı Mira'nın okul arkadaşı olan "Can" karakterine hayat verecek. Necati Şahin'in senaryosunu yazdığı ve Ömür Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide, Can Aslantuğ'un performansına doktor Levent ve Mira'nın hikayesini izleyenlerle buluşturacak. "Kızıl Goncalar"ın zengin kadrosunda, Şerif Erol, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Duygu Sarışın, Mert Yazıcıoğlu gibi usta oyuncular da yer alacak. Bu sürükleyici dizide Can Aslantuğ'un gösterdiği performans, izleyicileri ekrana kilitlemeye aday gibi duruyor.