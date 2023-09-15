Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ yeniden evleniyor!

Geçtiğimiz aylarda boşanan ve takipçilerini üzen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'dan güzel haber geldi! Barıştılar! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz

ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ YENİDEN EVLENİYOR

27 senelik evli olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanması sevenlerini üzmüştü. Mayıs ayında tek celsede boşanan çiftten güzel haber geldi. Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan'a psikolojik şiddet uyguladığı iddiası ortaya çıkmıştı ancak Aslantuğ haberleri kabul etmedi. Mehmet Aslantuğ ayrılık nedenlerinin aldatma gibi bir durum olmadığını da şu sözlerle paylaştı; 'Sevgili Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini, belki incitmemek için sebeplerin hepsini söylemese bile farklı bir eve çıkmak istediğini söylediği zaman sahiplendiğim zannettiğim,





üstüne titrediğimi düşündüğüm, o titreme içinde bunalttığımı da görmediğim ilişkimin kahramanını onaylamak ve saygı duymak zorundaydım. Kolay değildi, acı çekip üzüldüm. Bir şey istedim, bunu farklı evlerde başaramayacağız, ayrı hayatlarda da başaramayacağız. Çok eğilip bükülecek. Gözaltındayız, hukuken bir sona varalım. Öyle bakalım, dediğim budur. Ayrılmayı da ben istemedim.' Onur Akay ise ünlü çiftin yeniden evleneceğini iddia ederek şu sözleri söyledi; 'Sebebi neyse Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşanması hayatlarını ve sanat camiasını büyük ölçüde üzdü. Sizlere müjdeli bir haber vereceğim. Çift ayrılığa çok dayanamadı, çok yakın zamanda önce evleri birleştirme sonra yeniden evlenme kararı aldı. Bıoanmak için adliyeye bile el ele gelen çiftin bu sonu yaşaması da şaşırtmadı. Ayrılıklar olmasa kavuşmaların da tadı olmaz.'