Banu Alkan'dan Serenay Sarıkaya silikon göğüs eleştirisi

Serenay Sarıkaya'nın New York'ta düzenlenen 'GQ Global Creativity Awards' gecesinde giydiği derin göğüs dekolteli siyah elbisesi büyük ilgi görmüştü. Oyuncunun tarzı ve giydiği elbise sosyal medyada tartışma konusu oldu. Ancak, bu konuda Banu Alkan'ın yaptığı yorum dikkat çekti.





Banu Alkan, Instagram hesabından Serenay Sarıkaya'nın dekolteli bir pozunu paylaştı ve "Göğüsler silikon olmasaydı keşke silikonlar karizmayı bozuyor, ne yazık ki" notunu düştü. Bu yorum, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu.,



