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Banu Alkan'dan Serenay Sarıkaya silikon göğüs eleştirisi

Serenay Sarıkaya'nın GQ Global Creativity Awards gecesindeki elbisesi ve dekoltesi, magazin gündeminde geniş yer buldu. Birçok isim gibi, Banu Alkan da bu konudaki fikrini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yayın Tarihi: 14.04.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 15:45
Banu Alkan'dan Serenay Sarıkaya silikon göğüs eleştirisi

Serenay Sarıkaya'nın New York'ta düzenlenen 'GQ Global Creativity Awards' gecesinde giydiği derin göğüs dekolteli siyah elbisesi büyük ilgi görmüştü. Oyuncunun tarzı ve giydiği elbise sosyal medyada tartışma konusu oldu. Ancak, bu konuda Banu Alkan'ın yaptığı yorum dikkat çekti.

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Banu Alkan, Instagram hesabından Serenay Sarıkaya'nın dekolteli bir pozunu paylaştı ve "Göğüsler silikon olmasaydı keşke silikonlar karizmayı bozuyor, ne yazık ki" notunu düştü. Bu yorum, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu.,

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