Banu Alkan’ın sürpriz evliliği ve eşi Kemal Deniz ile tanışma hikayesi

Banu Alkan'ın Sürpriz Evliliği: "Kemal Olmasaydı Hayatımın Aşkını Bulamayacaktım"

Afrodit lakaplı ünlü sinema oyuncusu Banu Alkan, 2 yıldır birliktelik yaşadığı Kemal Yıldız ile nikah masasına oturdu. Çift, yakın zamanda bir de düğün yapmayı planlıyor. Banu Alkan, gelinklik modelini sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaştı.

Banu Alkan: "Kemal Benim İçin Bir Şans"

Banu Alkan, evliliğini duyurduğu Evrim Akın ile Ev Gezmesi programında sevgilisi hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. Yıldız ile tanışma hikayesini anlatan Alkan, "Kemal çok kıskanç biri ama dekolteye falan karışmaz, çok medeni bir insan. 2 yıldır çok mutluyuz. Bebek'te bir restoranda oturuyordum, yanıma gelip tanışmak istedi. Cesaretine hayran kaldım, sonra da ne kadar yakışıklı olduğunu fark ettim. Ben pısırık adam sevmem. Kemal olmasaydı bu dünyadan hiçbir erkeği tanımadan gidecektim" dedi.