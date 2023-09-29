  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Bergen filminin o sahneleri sansürlendi! Farah Zeynep Abdullah her birini tek tek ifşaladı

Bergen filminin o sahneleri sansürlendi! Farah Zeynep Abdullah her birini tek tek ifşaladı

Yayınlanma:
Bergen filminin o sahneleri sansürlendi! Farah Zeynep Abdullah her birini tek tek ifşaladı
Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı "Bergen" filmi, bazı sahneleri kesilerek sansürlenmiş bir şekilde izleyiciyle buluştu. Sansürlenmiş sahneler filmi izleyenler arasında tepkilere yol açtı. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

İzleyiciler, birçok televizyon dizisinde kadına yönelik şiddet sahnelerinin sergilenmesine rağmen "Bergen" filmine yönelik sansür uygulamalarına sert tepki gösterdi. Bu sansürler arasında regl kelimesinin de sansürlenmesi gibi pek çok sahnenin yer alması izleyicileri rahatsız etti. Sosyal medya hesapları üzerinden sansürlere karşı tepki gösteren birçok izleyici, başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'a seslenerek, "Kraliçenin anısına büyük saygısızlık. Film kesilip biçildi resmen" şeklinde eleştirilerde bulundu.


Başrol Farah Zeynep Abdullah'tan özür

bergen

Farah Zeynep Abdullah, gelen tepkilerin ardından sessiz kalmadı. Seyircilere özür dileyerek şunları söyledi: "Televizyonda şiddet sahneleri sergilenebiliyor, ancak adet kelimesi gibi temel konulara sansür getiriliyor, İstanbul Sözleşmesi Yaşatır gibi önemli meseleleri göstermiyorlar, dans sahnelerini kısıtlıyorlar, hatta hamam sahnelerini sansürlemişler dediniz mi? Bu durum çok üzücü, utanç verici bir şey. İzleyen herkesten bu saçma sansürler nedeniyle özür dilerim" dedi.

 

İşte izleyiciden gelen tepkilerin bazıları;

bergentepki

bergentepki


Magazin
Dilan Polat ve Engin Polat'tan sosyal medyayı sallayan açıklama
Dilan Polat ve Engin Polat'tan sosyal medyayı sallayan açıklama
Bu ünlüler meğer fake hesap kullanıyormuş! İsimlerini duyunca inanamayacaksınız
Bu ünlüler meğer fake hesap kullanıyormuş! İsimlerini duyunca inanamayacaksınız
Kıvanç Tatlıtuğ ve Müge Anlı arasındaki bağlantıyı duyanlar şok oluyor
Kıvanç Tatlıtuğ ve Müge Anlı arasındaki bağlantıyı duyanlar şok oluyor
Burak Deniz'in yeni aşkı ünlü çıktı: Güzel oyuncuyla İtalya tatilinde!
Burak Deniz'in yeni aşkı ünlü çıktı: Güzel oyuncuyla İtalya tatilinde!
Ünlü sanatçıdan olay açıklama: Siyaseti resmen bıraktı
Ünlü sanatçıdan olay açıklama: Siyaseti resmen bıraktı
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ yeniden evleniyor!
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ yeniden evleniyor!
Hülya Avşar tanınmamak için kılık değiştirdi: Görenler inanamadı
Hülya Avşar tanınmamak için kılık değiştirdi: Görenler inanamadı