Bergen filminin o sahneleri sansürlendi! Farah Zeynep Abdullah her birini tek tek ifşaladı

İzleyiciler, birçok televizyon dizisinde kadına yönelik şiddet sahnelerinin sergilenmesine rağmen "Bergen" filmine yönelik sansür uygulamalarına sert tepki gösterdi. Bu sansürler arasında regl kelimesinin de sansürlenmesi gibi pek çok sahnenin yer alması izleyicileri rahatsız etti. Sosyal medya hesapları üzerinden sansürlere karşı tepki gösteren birçok izleyici, başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'a seslenerek, "Kraliçenin anısına büyük saygısızlık. Film kesilip biçildi resmen" şeklinde eleştirilerde bulundu.







Başrol Farah Zeynep Abdullah'tan özür





Farah Zeynep Abdullah, gelen tepkilerin ardından sessiz kalmadı. Seyircilere özür dileyerek şunları söyledi: "Televizyonda şiddet sahneleri sergilenebiliyor, ancak adet kelimesi gibi temel konulara sansür getiriliyor, İstanbul Sözleşmesi Yaşatır gibi önemli meseleleri göstermiyorlar, dans sahnelerini kısıtlıyorlar, hatta hamam sahnelerini sansürlemişler dediniz mi? Bu durum çok üzücü, utanç verici bir şey. İzleyen herkesten bu saçma sansürler nedeniyle özür dilerim" dedi.

İşte izleyiciden gelen tepkilerin bazıları;











