Yabani'nin Yıldız Oyuncusu: Bertan Asllani Kimdir? Müzikten Oyunculuğa Çok Yönlü Bir Sanatçı

Bertan Asllani Kimdir?

Bertan Asllani, Makedonya doğumlu Türk müzisyen, besteci, şarkıcı ve oyuncudur. 3 Temmuz 1990’da Üsküp’te dünyaya gelen Asllani, küçük yaşlardan itibaren müzik ve sporla ilgilendi. 13 yaşında kendi stüdyosunu kurarak beste yapmaya başladı. İlk albümü 2003 yılında, 13 yaşındayken piyasaya çıktı. Makedonya’da yaşadığı halde albümü Arnavutçaydı. Ailede Arnavut vardı ama bu dile dair tek kelime bile bilmiyordu. Konuşmayı bilmediği bir dilde şarkı söylemek ve şarkıyı hissetmek, onun müziğin gücüne olan inancını gösteriyordu.

Bertan Asllani’nin Müzik Kariyeri

Bertan Asllani, şarkılarıyla sosyal medyada ünlü oldu. Makedonya ve Arnavutluk’ta iki albüm ve çok sayıda video klip sonrası yeterli üne kavuştu ama asıl patlama Türkiye’ye geldikten sonra oldu. 20 yaşında Türkiye’ye gelen Asllani, ilk olarak Türkçe parçalarından Damla Damla’ya klip çekip yayınladı, çok beğenildi. Türk pop müziğinin sevilen isimleri arasına girdi.

Bertan Asllani’nin Oyunculuk Kariyeri

Bertan Asllani, müzik çalışmalarının ardından, işin içine bir de oyunculuk girdi. Onu Türk izleyicisiyle tanıştıran, 2013 yılında Pis Yedili dizisiyle Gani Müjde oldu. Müjde, Damla Damla klibini seyrettikten sonra ona ulaştı ve diziye dahil oldu. Dizide Bertan karakterini canlandıran Asllani, Hazal Şenel ile sevgili rolünü oynadı. 2016’da rol aldığı Göç Zamanı dizisinde Talat Bulut’un oğlu Demir’i oynadı. Bu dizide Talat Bulut, Vahide Perçin gibi usta sanatçılarla birlikte rol aldı. Sonra Kimse Bilmez, Öğrenci Evi, Evlilik Hakkında Her Şey, Gecenin Ucunda, Atatürk, Yabani gibi çeşitli dizilerde oynadı. Yeni yapımlarda yer almayı sürdürmektedir.

Bertan Asllani’nin Kişisel Hayatı

Bertan Asllani, 2019 yılında oyuncu Hazal Şenel ile evlendi. Çift, 2020 yılında boşandı. Asllani, 2021 yılında oyuncu Selena Öztürk ile birlikte olduğunu açıkladı. Çift, 2023 yılında nişanlandı. Asllani, hem müzik hem de oyunculuk alanında başarılı bir kariyere sahip olan genç ve yetenekli bir sanatçıdır.