Bige Önal, Aras Bulut İynemli’nin Atatürk Filmi Hakkında Ne Söyledi?

Hande Erçel’in doğum günü partisine katılan Bige Önal, eski sevgilisi Aras Bulut İynemli’nin başrolünü oynadığı Atatürk filmini yoğunluktan dolayı izleyemediğini söyledi.

Bige Önal, Aras Bulut İynemli’nin Atatürk Filmi Hakkında Ne Söyledi?
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Hande Erçel’in Doğum Gününe Katılan Bige Önal, Aras Bulut İynemli’nin Atatürk Filmi Hakkında Konuştu

Oyuncu Hande Erçel, 24 Kasım’da 30. yaşını kutladı. Erçel’in doğum günü partisine, eski sevgilisi Aras Bulut İynemli ile yedi yıl süren ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Bige Önal da katıldı. Önal, parti çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bige Önal: “Setim Vardı, İzleyemedim Ama Mutlaka İzleyeceğim”

Önal, İynemli’nin başrolünü oynadığı ve 29 Ekim’de FOX TV’de yayınlanan Atatürk filmi ile ilgili sorulara, “Setim vardı, izleyemedim ama mutlaka izleyeceğim.” dedi.

Önal, İynemli ile aralarında bir sorun olmadığını, arkadaş kaldıklarını daha önce verdiği bir röportajda söylemişti.

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