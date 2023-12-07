Britney Spears'a büyük şok: Kavgalı olduğu babası malesef...

Ünlü Amerikalı şarkıcı Britney Spears, 2021 yılında babası Jamie Spears'ın üzerindeki vasiliğini mahkemede kazanarak bağımsızlığına kavuşmuştu.

Ancak geçtiğimiz aylarda, Britney Spears'ın babası Jamie Spears, hastaneye kaldırılmıştı. Aileye yakın bir kaynağa göre, Jamie Spears aşırı derecede hasta olup, bir ay önce bacağının kesildiği iddia edildi. TMZ'de yer alan habere göre, Jamie Spears'ın bacağındaki ağır enfeksiyon nedeniyle beş farklı operasyon geçirildi, ancak tüm müdahaleler başarısız oldu. Doktorlar, enfeksiyonun ilerlemesini durdurmanın tek yolunun ampütasyon olduğuna karar verdiler.

Kaynaklar, Britney Spears'ın babasının durumunun kötü olduğunu belirtirken, yaşanan olayların ardından Britney'in babasına karşı daha anlayışlı bir tutum sergilediğini ve aralarının düzelebileceğine inandığını ifade etti.

Öte yandan, Britney Spears'ın mal varlığı ve kararları, 2007'deki psikolojik rahatsızlığından sonra babası Jamie Spears'ın kontrolü altına girmişti. Ünlü şarkıcı, bu durumu sonlandırmak için mahkemeye başvurarak süreci "köleliğin sona ermesi" olarak nitelendirmişti.