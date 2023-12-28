Bülent Ersoy, Cem Adler tarafından nasıl aldatıldığını ilk kez anlattı

Bülent Ersoy aldatılma hikayesini ilk defa anlattı! Tüm detaylar haberimizde.

Bülent Ersoy, Cem Adler tarafından nasıl aldatıldığını ilk kez anlattı
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Bülent Ersoy Cem Adler tarafından aldatıldığını itiraf etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜLENT ERSOY'DAN ADLER İTİRAFI

Banu Alkan, Safiye Soyman ve Bülent Ersoy YouTube platformunda Dünya Güzellerim Masada isimli bir program yapmaya başladı. Bülent Ersoy program sırasında Cem Adler ve Armağan Uzun'un kendisini aldattığını ilk defa dile getirdi. Ersoy ve Adler 1998 senesinde dünya evine girmişti ve Adler'in Ersoy'dan 27 yaş küçük olması gündemi epey meşgul etmişti. Ersoy aldatılması ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Bir gün uçaktan indim, Savaş Kalafat beni aradı. Bülent Hanım üzüleceksiniz ancak size bir şey söyleyeceğim, İzmir'de bir ev var, Cem'i çektiler oradan çıkarken dedi.

bülent ersoy'dan ilk kez aldatılma açıklaması

 Ben şimdi İzmir'den geliyorum, uçaktan indim bir yanlışlık olmasın diye sordum. Görüntüleri var dedi. Tekrar uçağa bindim ve İzmir'e gittim. Gittim buluşulan yere, kapıyı çaldım. Açmadılar. Bir tekme attım kapıya. Yerle bir oldu. Bir baktım ikisi de çıplak. Beni görüp hemen kapanıp çarşafı çektiler. Ekmek bıçağı vardı, aldım sen bu işi neyle yaptın dedim. Bir şey yapmadım diye cevap verdi, hemen boşadım.' Bülent Ersoy 2007 senesinde dünya evine girdiği ve 1 sene sonra boşandığı Armağan Uzun ile ilgili de şu sözleri söyledi; 'Diğeri de çok meraklıydı belden aşağısına. Şimdi evlenip çocuk yapmış. Çok gündeme getirmek hoş olmaz. O da aynısını yaptı, onu da hemen boşadım. Efendi ve kaliteli bir çocuktu ama zaaflar var işte, canı başka birini çekmiş.' 

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