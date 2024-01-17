Bülent Ersoy'dan dikkat çeken Zeki Müren itirafı



Bülent Ersoy Zeki Müren'in kıskanç ve acımasız olduğuna vurgu yaparken Demet Akalın'a konuk olan diva Müren'in intihar ettiğini öne sürdü. Müzeyyen Senar bana benimi yerimi alacaksın ifadelerini kullandığında Zeki Müren'in bunlar karşısında ‘Allah’ım bu Japon’un canına al’ ifadelerini kullanmış.



Bülent Ersoy katıldığı programda yıllar sonra itiraflarda bulunurken Müren'in kendisini Japon Çiçeği olarak hitap ettiğini belirtti. Zeki Müren acımasız bir insandı. Bana olan kıskançlığından öldü" demişti. TV8'de katıldığı canlı yayında çeşitli iddialarda bulunarak gündeme damgasını vurdu.



Zeki Müren'in kıskanç olduğunu ve haplarını almadı, intihar etti diyerek bunun kimse aksini söylemeyemez diyerek doğruladı. 38 tane hap, her gün, rakam farklılık gösterirken herkesi şaşırtan açıklamalar yapıldı.

Jess Molho se "Ciddi misin?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Jess "Bu haplar neydi efendim?" diye sordu. Ersoy ise evet almadı ifadelerini kullanarak kendisini en son vefat ettiğini gördüğünü İzmir'e giderek morgta gördüğünü belirtti. Onun iki yanağına dokundum 'bana hakkını helal et' ifadelerini kullanarak terbiyesizlik yapmadım dedi.

