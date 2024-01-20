Bülent Ersoy, Zeki Müren'in ölüm sebebini açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı

Türk müziğinin 'Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla gündeme bomba gini düşütü. Ünlü sanatçı açıklamasında, 'Sanat Güneşi' diye adlandırılan Zeki Müren'in kendisini çok fazla kıskandığını ve aynı zamanda da çalışanlarına karşı acımasız biri olduğunu ifade etti. Bülent Ersoy konuşmasına "Hiç kimse bilmez bunu" diyerek başladı ve şöyşe devam etti:

"Müzeyyen Senar bana her zaman Benim yerimi sen alacaksın' dedi. Zeki Müren bunu duyduğunda 'Allah'ım bu Japon'un canını al.' diye söylemiş. Bana 'Japon Çiçeği' diyordu. Eski televizyonunu çalışana verip, "Benden çaldın" diye şikayet etti. Bütün personeli dövdüler. Zeki Müren zalim bir insandır. Beni çok kıskanıyordu ve kıskançlığından öldü."





Bülent Ersoy'un bu açıklamaları sosyal ağlarda kısa sürede gündem oldu. Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner ise Diva'nın bu sözlerine kayıtsız kalmayarak Ersoy'a tepkisini şu ifadelerle gösterdi:

"Böyle bir efsaneden sonra bu şekilde konuşuyor olmamız son derece üzücü. Amcamla bu ismi (Bülent Ersoy) asla konuşmadık. Zeki Müren kimseyi kıskanmaz. Bu kadar büyük bir çınar ağacından yararlanmak isteyenler her zaman olacaktır. Başka türlü gündeme gelemeyenler, onun adını kullanarak oraya çıkmaya çalışacaklar."