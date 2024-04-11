Cem Yılmaz'dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'a gönderme

Son günlerde Yılmaz Erdoğan'ın, Cansu Taşkın ile ilişkisi ve aşk pozları gündemdeyken, Cem Yılmaz'dan ilginç bir gönderme geldi. Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ile olan ilişkisine dair sorulara "Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" şeklinde cevap vermişti.

Cansu Taşkın'ın aşkını ilan etmesinin ardından çiftin aşk dolu pozları da sosyal medyada paylaşıldı. Ancak Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın ilişkisine göndermede bulundu.

Cem Yılmaz'ın ifşa edilen sözlerine göre, Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'la ilişkisi hakkında danışmak için Cem Yılmaz'a başvurmuş. Cem Yılmaz, "Bir tarafınla yaz, tutar" önerisinde bulunmuş ve ardından gerçekten de "bi tarafıyla yazmış" şeklinde espri yapmış. Bu sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.