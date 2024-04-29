Cenk Eren'den şaşırtan açıklama: Göz ameliyatı!

Son dönemde estetik operasyonlarıyla sıkça gündeme gelen şarkıcı Cenk Eren, bu kez farklı bir konuyla dikkatleri üzerine çekti. Gözünde retina yırtılması tespit edilen Eren, ameliyat olacağını duyurarak hayranlarını üzdü.



58 yaşındaki şarkıcı, sağ gözünde yaşadığı retina yırtılması sorununu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ameliyatın salı günü gerçekleştirileceğini belirten Eren, "Nazar değdirdiniz. Sağ gözümde retina yırtılması oldu. Salı günü (yarın) çok değerli hocam ameliyat edecek. Umarım her şey iyi olur, dualarınızla." şeklinde açıklamada bulundu.





Cenk Eren'in estetik operasyonları ve son yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili hayranlarının yakından takip ettiği gelişmeler, müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.