Dilan Polat'ın aylık geliri 750.000 TL'den o rakama düştü!

Katıldığı bir televizyon programında günlük 750 bin TL harcadığını söyleyen Dilan Polat tutuklandı! Artık aylık geliri bu kadar olacak! Tüm detaylar haberimizde.

Dilan Polat'ın aylık geliri 750.000 TL'den o rakama düştü!
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Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve ailesinin aylık geliri öğrenildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİLAN POLAT'IN AYLIK GELİRİ BU TUTARLARA DÜŞTÜ

Katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalar sonrasında dikkatleri üstüne çeken ve gösterişli hayatıyla adından sık sık söz ettiren Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Can Doğu, Sıla Doğu, avukatları Ahmet Gün ve bazı akrabaları geçtiğimiz günlerde tutuklandı. 

dilan polat cezaevinde bu tutarı harcayacak

Katıldığı programda gittiği AVM'lerde bazen günlük 750 bin TL harcadığını söyleyen Dilan Polat'ın tutuklama kararı sonrasında 'Oğlum sana kim bakacak' diyerek ağladığı öğrenildi. Polat, cezaevindeyken çocuklarıyla uygulama üzerinden çocuklarıyla iletişim kurabilecek ancak Engin Polat ve Dilan Polat birbirlerini hiç görmeyecek. İddialara göre Dilan Polat cezaevinde aylık 1500 TL harcama yapabilecek, tutar cezaevi tarafından verilecek. 

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