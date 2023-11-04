Dilan Polat'ın hesabından paylaşım yapan kişi yakayı ele verdi!

Dilan Polat'ın gözaltındayken sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların ardından emniyet ekipleri devreye girdi. İncelemeler sonucunda, bu paylaşımları yapan kişinin Polat'ın asistanı olduğu belirlendi. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik soruşturma devam ederken, bu gelişme de dikkat çekti. Gözaltındaki Polat'ın hesabından yapılan paylaşımların asistanı tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Bu gelişmeler, halk arasında büyük ilgi ve merak uyandırdı. İşte detaylar...





DİLAN POLAT GÖZALTINDAYKEN EMNİYET EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Dilan Polat'ın gözaltındayken sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların incelemesi sonucunda, bu paylaşımları gerçekleştiren kişinin Dilan Polat'ın asistanı olduğu tespit edildi. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik başlatılan soruşturma sırasında yaşanan bu gelişme dikkat çekti.





Dilan Polat'ın hesabından yapılan paylaşımlar arasında, gazeteci Murat Ağırel'in meslektaşı Tolga Şardan'ın evinde gözaltına alınmasıyla ilgili bir paylaşım bulunuyordu. Bu paylaşıma cevap olarak, "Adalet herkese ve her yerde ama çifte standart serde. Sevgili ülkemin sevimli aydınları!" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında gençlerin durumuna yönelik yaptığı konuşmaya da cevap niteliğinde bir paylaşım yapıldı. Akşener'in "Cumhuriyet vizyonumuzun, en büyük değer olarak gördüğü gençlerimizi böylesi bir çaresizliğe, terk etmeyeceğiz. Her biri Dilan Polat, Engin Polat'a dönmüş çocuklar" sözlerine karşı, "Biz insanımıza bağış yapıyoruz bağışla milletvekili değil. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın. Neredeyse muhalif medya ve muhalefetin iktidarla siyasetin piyonu olacağız" ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişmeler, kamuoyunda büyük bir ilgi ve merak uyandırdı. Dilan Polat'ın asistanının hesap üzerinden yapılan bu paylaşımlar, olayın daha da karmaşık hale gelmesine neden oldu. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelen bu soruşturma süreci, siyasi ve medya alanında geniş bir tartışma konusu haline geldi. İlerleyen günlerde soruşturmanın sonuçları ve bu gelişmelerin etkileri daha fazla konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.