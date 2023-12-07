Dilan Polat'ın kara kutusu yakayı ele verdi! Öyle bir şey yaptı ki... Polis anında kapısına dayandı

Dilan Polat'ın asistanı "Şule" lakaplı Shakro N.'nin süresi dolduğu, onu ziyarete gelen yengesi Nargiza N.'nin ise mülteci olduğu ortaya çıktı. İkili, sınır dışı edilmesi için sınırdışı tesisine teslim edilecek.

Dilan Polat'ın kara kutusu yakayı ele verdi! Öyle bir şey yaptı ki... Polis anında kapısına dayandı
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Polis ekipleri Dilan Polat'ın Özbek çalışanı Şule'yi ve Özbekistan'dan kendisini ziyarete gelen akrabasını Dilan Polat'ın evinde ağırladığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Şule adını kullanan Shaklo K. ve Nargiza K., ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Dilan Polat'ın kara kutusu yakayı ele verdi

Yapılan incelemede Shakro K.'nin oturma izni süresinin dolduğu, Nargiza K.'nın ise dokuz ay önce turist vizesiyle ülkeye kaçak giriş yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan şahısların gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmeleri için Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne nakledileceği öğrenildi.

Dilan Polat'ın kara kutusu yakayı ele verdi

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