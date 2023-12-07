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Dilan Polat'ın kara kutusu yakayı ele verdi! Öyle bir şey yaptı ki... Polis anında kapısına dayandı

Dilan Polat'ın kara kutusu yakayı ele verdi! Öyle bir şey yaptı ki... Polis anında kapısına dayandı Dilan Polat'ın asistanı "Şule" lakaplı Shakro N.'nin süresi dolduğu, onu ziyarete gelen yengesi Nargiza N.'nin ise mülteci olduğu ortaya çıktı. İkili, sınır dışı edilmesi için sınırdışı tesisine teslim edilecek.