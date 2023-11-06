Kısmetse Olur Cansel Çördük bambaşka biri oldu: Görenler tanıyamıyor

Kısmetse Olur programının ilk senesinde bulunan Cansel Çördük, programın bitmesinin hemen ardından ABD'ye taşındı. Erotik paylaşımlarıyla adından söz ettiren Cansel son pozuyla ortalığı karıştırdı.

KISMETSE OLUR CANSEL'DEN ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

Instagram'da her paylaşımında bomba etkisi yapan Cansel Çördük, Kısmetse Olur yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri. Yarışmanın ardından yurt dışında yaşamaya başladı, şarkıcı oldu. Son zamanlarda müstehcen paylaşımlarıyla tartışmalara neden olan Cansel, deri stiliyle hayranlarını büyüledi.





Kanal D'de bir dönem popüler olan Kısmetse Olur adlı evlenme programında gelin adayı olan Cansel Çördük'ün son hali hakkında da yorumlar yapıldı. Eski yarışmacıları görenler, "Keşke doğal kalsaydı", "Çok müstehcen oldu" ve "Çok güzel" gibi şeyler söylendi.