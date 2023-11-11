Dilan Polat'ın oğluna yorum yapan Deniz Akkaya'ya Engin Polat'ın annesinden zehir zemberek sözler!

Polatlar sosyal medyadan düşmüyor! Engin Polat'ın annesi Deniz Akkaya'ya cevap verdi! Tüm detaylar haberimizde.

Dilan Polat'ın oğluna yorum yapan Deniz Akkaya'ya Engin Polat'ın annesinden zehir zemberek sözler!
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Deniz Akkaya Dilan Polat'ın anneliğini hedef aldı! Şükran Polat iddialara cevap verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DENİZ AKKAYA VE POLAT AİLESİ TARTIŞMASI

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklama kararı sonrasında çiftle ilgili sosyal medya paylaşımları son hızıyla devam ediyor. Dilan Polat'ın eski paylaşımları tekrar gündem olmaya başlamışken oğluyla ilgili eleştiriler Deniz Akkaya'dan geldi. Oğlunun el hareketi çektiğini paylaşan Dilan Polat'ın videosunu paylaşan Deniz Akkaya şu sözleri paylaştı; 'Maşallah nasıl güzel bir gelecek bekliyor bizi. Bunların doğurduğu beslediği çocuklardan.' 

deniz akkaya ve polat ailesi tartışması

Akkaya'nın paylaşımlarına Engin Polat'ın annesi Şükran Polat sessiz kalmadı. Şükran Polat sosyal medya hesabından Deniz Akkaya'ya şu şekilde cevap verdi; 'Deniz Akkaya sen ve senin gibileri çok iyi biliyoruz. Zamanında komedyenleri çok iyi tanıdığın için şimdi isimlerini yazamıyorum o kadar çok ki şimdi komedi peşindesin. Küçücük çocuk üstünden prim kasmaya çalışıyorsun. Sen nasıl sevgisiz bu yaşa kadar geldin? Zamanında kendi kızının bikinili fotoğraflarını paylaşıp eski eşiyle davalık olan kadınsın sen. Sen git o yamuk suratını düzelt, estetik zamanın gelmiş.' 

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