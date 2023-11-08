Dilan Polat olayında gizli tanık ortaya çıktı! Tüm para akışını tek tek anlattı

Polat çiftinin kara para aklama iddiasıyla tutuklanmasıyla soruşturma başlarken birçok kişi cezaevine gönderildi. Polat Ailesi'nin tutuklanmasına dair yeni detaylar ortaya çıkarken gizli tanığın her şeyi anlattığı bilgisi geldi. Çifte ait 27 şirkete kayyum ataması gerçekleşti. Çiftin sahip olduğu şirketler üzerinden milyonlarca liralık sahte fatura kesildiği bilgisiyle ifadeler verildi.



Polat'ın yakalanmadan önce polislerin şirkete yaptığı baskın sırasında çalışanıyla yaptığı konuşmaların kayıtları ortaya çıkartıldı. Çalışan Dilan Hanım bence siz mesajları geri çekin, biz de hemen çıkalım gruplardan silelim mesajını atmasına karşılık Dilan Polat, grupları komple sil hayatım temizle dediği mesajların bilgisine ulaşıldı.





GİZLİ TANIĞIN İFADESİ

Konu hakkında detayları paylaşan gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya üzerinden gizli tanığın ifadesine ulaştığını belirterek o tanığın Polat'lar ayda 1 milyon ürün satışı gerçekleşmiş gibi yüksek miktarda fatura kesildiğinin fakat böyle bir şey olmadığını açıkladı.