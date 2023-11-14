Dilan Polat ve Engin Polat'ın kavga görüntüleri görenleri hayrete düşürdü! Yumruk yumruğa anlar kamerada!

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin komşularıyla yaşadığı otopark kavgasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Engin Polat'ın komşusuna yumruk atarak saldırdığı ve aile üyelerinin de kavgaya dahil olduğu görülüyor.

Anlaşılan o ki, çift ile komşuları arasında uzun süredir devam eden bir husumet bulunuyormuş. Son olayda, otoparkta çıkan küçük bir tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş. Görüntülerde Engin Polat'ın komşusuna şiddetli bir şekilde yumruk attığı, diğer aile üyelerinin de adamı darp ettiği görülüyor.





Olaydan sonra Engin Polat'ın komşusunun evine de girdiği, orada da tehditlerde bulunduğu ifade ediliyor. Kadın KADES uygulamasıyla yardım istemiş. Polis ekipleri geldiğinde ise Dilan Polat'ın polislere karşı koyduğu belirtiliyor.

Çift daha sonra ifade vermek için haftalar sonra emniyete gidiyor. Ancak suçlamaları reddediyorlar. Komşularından da şikayetçi oluyorlar.

Otopark kavgasına ilişkin çıkan bu yeni görüntüler, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin komşularıyla olan ilişkileri ve olaylara bakış açıları hakkında fikir veriyor. Çiftin yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu.