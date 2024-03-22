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Dilan ve Engin Polat'tan yeni gelişme: Engin Polat'ın cezaevinden fotoğrafı sızdırıldı!

Sosyal medya, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yeni bir fotoğrafıyla çalkalanıyor. Fotoğrafta Engin Polat'ın cezaevinden telefonla görüşme yaptığı an görülüyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 21:26
Dilan ve Engin Polat'tan yeni gelişme: Engin Polat'ın cezaevinden fotoğrafı sızdırıldı!

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, Türkiye'de uzun süre gündemde kalmıştı. Ancak son zamanlarda, Engin Polat'ın cezaevinde bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı ve hızla yayıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN ENGİN POLAT'IN FOTOĞRAFI

Çift, "Suç gelirlerinin aklanması" suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. Engin Polat, cezaevinde bir telefon görüşmesi yaparken çekilen fotoğrafıyla yeniden dikkat çekti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi" ve "Vergi Usul Kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlamalarıyla Engin Polat ve Dilan Polat da dahil olmak üzere 24 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Bu süreçte, Polat çiftinin tutuklanması büyük yankı uyandırmıştı.

Şimdi ise Engin Polat'ın cezaevinde çekilen fotoğrafı sosyal medyada dolaşıma girdi. Fotoğraf, Engin Polat'ın telefonla görüşme yaptığı bir anı gösteriyor. Bu paylaşımın ardından, çiftin durumu yeniden gündeme oturdu.

polat

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