Efe Deprem neden öldü ölüm sebebi ne? Oyuncu Efe Deprem kimdir?

Efe Deprem, dün akşam saatlerinde sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde kaza yaparak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen ünlü oyuncu hayatını kaybetti.





Efe Deprem kimdir?

Efe Deprem, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine TRT ekranlarında yayınlanan 'Sürgün Hayatlar' dizisiyle adım attı. Kenter Tiyatrosu'nda sahne almaya başlayan Deprem, aynı zamanda 'Ardiye Tiyatro'nun kurucularından biriydi. 'Geri Dönüştürülemeyenler' adlı oyunla kendi kurduğu sahnede performans sergileyen başarılı oyuncu, aynı dönemde Emre Kınay'ın destekleriyle Duru Tiyatro'da da izleyici karşısına çıktı.

Oyuncu, Galata Perform'da 35 hafta sahne aldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Genç Günleri' festivalinde de performansını sergiledi. Efe Deprem, tiyatro kariyerinin yanı sıra televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de yer aldı. 'Kefaret' adlı dizideki performansıyla da dikkat çekti.

41 yaşındaki başarılı oyuncunun ani ölümü, ailesini, sevenlerini ve Türk sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Eşi Burcu Altın Deprem, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla eşinin vefatını duyurdu



