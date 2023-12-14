Ender Saraç hakkında korkunç iddialar ortaya çıktı!

Ender Saraçla ilgili iddialar giderek büyüyor! O isim anlattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ENDER SARAÇLA İLGİLİ KORKUNÇ İDDİALAR

Gazeteci Barış Pehlivan Ender Saraçla ilgili ortaya çıkan iddialarla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Pehlivan açıklamasında şu sözleri söyledi; 'Ender Saraç isimli doktorun kendi çocuğunu, 13 yaşındaki çocuğunu, uzun süre istismar ettiği ile ilgili bir iddia var. Eşi tarafından ve çocuk tarafından verilen ifadeler var. Biliyorsunuz ki daha önce de haber yapılmıştı. Orada şöyle bir olay var, bu haber yapıldıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı devreye girdi. Çocuk İzlem Merkezi'nde çocuğun ifade alınıyor. İfade sırasında çocuk dışında adli görüşmeci, psikolog gibi insanlar da yer alıyor. Bir kelime dahi söylemeyeceğim çocuğun ifadesiyle ilgili ama senelere varan bir istismar olayı var. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi de anne de olayı doğruluyor. Seneler içinde benzer şüpheleri olduğuyla ilgili ifadeleri var. En önemlisi de biliyorsunuz ki Ender Saraç cephesi bu olayı her zaman yalanladı. İşte eşinden boşanma sürecinde olduğunu, bundan dolayı iftiraya maruz kaldığı söylendi. Ancak hem adli görüşmeci hem ilgili psikoloğun anlattıklarından görüyorum ki bu Çocuk İzlem Merkezi'nin 7 Aralık tarihinde alınan ifadesi yani daha yeni bir ifade.





Çocuk doğru söylüyor, en azından psikologların ve adli görüşmecinin beyanları. Çocuk zaten ben bunları aslında anlatmayacaktım diyor. Biz okulda vücutla ilgili bilgiler aldık, böyle ders aldık, ben sonra istismar olduğunu anladım diyor. Çok ayrıntılara girmiyorum ama çocuk bu meseleyi keşfedip annesine aktarıp, annesinin ortaya çıkarması sürecini yaşıyoruz ve annesi zaman içinde olayları birleştiriyor. Seneler içinde olan birçok kareyi tamamlayıp cinsel istismar olduğunu söylüyor. Hem psikolog hem adli görüşmeci bunu doğruluyor ve çocuğun yalan söylemediğini, kurgusal bir hata yapmadığını, hayal ürünü olmadığı ile ilgili tespitler var. Tabii bu dava sürecini etkileyecek. Yargılama sürecinin takipçisi olacağız. Burada maalesef şöyle bir olay var. Ender Saraç'ın bizzat çocuğunun ifadesine göre bu istismar sırasında ben doktorum, ne yaptığımı biliyorum, korkma, bunlar doktorların yapacağı şeyler diyerek kendi çocuğunu kandırdığı ile ilgili ifadeler var, çocuk söylüyor. Çok yazık, çok üzüldüm bu ifadeleri okurken. Hiçbir kelime söylemiyoruz ama Ender Saraç cephesinin söylediklerinin hiç doğru olmadığı ile ilgili bende kanaat uyandı.'