Eski aşıklar Ebru Gündeş ve Kerem Alışık yıllar sonra bir arada

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün en çok dikkat çeken iki ismi Ebru Gündeş ve Kerem Alışık oldu! Tüm detaylar haberimizde.

Eski aşıklar Ebru Gündeş ve Kerem Alışık yıllar sonra bir arada
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Kerem Alışık ve Ebru Gündeş geceye damgasını vurdu! Eski aşıklar seneler sonra bir araya geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KEREM ALIŞIK VE EBRU GÜNDEŞ

Dün akşam yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Kerem Alışık Gitme Aklım Sende Kalır şarkısıyla sahneye çıktı. Jüri koltuğunda oturan eski sevgilisi Ebru Gündeş'e bakarak söylediği şarkı sosyal medyanın gündemine oturdu! 

eski aşıklar seneler sonra bir araya geldi

Ebru Gündeş Alışık'ın performansına dönerken Alışık ise Ebru Gündeş'i seçti. İki ismin birbirine sarılması da sosyal medyada çok konuşuldu. Kerem Alışık ve Ebru Gündeş 1995 senesinde yayınlanan Fırtınalar isimli dizide partner olarak rol yaparken ilişki yaşamışlardı. 

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