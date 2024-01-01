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Eski aşıklar Ebru Gündeş ve Kerem Alışık yıllar sonra bir arada

Eski aşıklar Ebru Gündeş ve Kerem Alışık yıllar sonra bir arada O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün en çok dikkat çeken iki ismi Ebru Gündeş ve Kerem Alışık oldu! Tüm detaylar haberimizde.