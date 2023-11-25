Farah Zeynep Abdullah yeni rolüyle ters köşe yaptı! Artık o dizide

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti"ne bomba bir transfer gerçekleşti! Son dönemin parlayan yıldızlarından ve yeni "Aşk-ı Memnu"nun Bihter'i olarak tanınan Farah Zeynep Abdullah, diziye katıldı. Ünlü oyuncunun başörtülü haliyle verdiği poz, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...





KIZILCIK ŞERBETİNE BOMBA TRANSFER

Her hafta Cuma akşamları ekrana gelen ve "Yalı Çapkını" ile reyting yarışı içinde olan "Kızılcık Şerbeti", bu flaş gelişmeyle dikkatleri üzerine çekti. Farah Zeynep Abdullah, fenomen dizinin ekibine dahil olduğunu duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı.

Abdullah, dizide "Dilruba" karakterini canlandıracak. Gold Film imzalı ve Ketche (Hakan Kırvavaç) tarafından yönetilen dizi, zaten güçlü kadrosuyla dikkat çekerken, Abdullah'ın katılımıyla daha da zenginleşti. Ünlü oyuncu, Nursema'nın Amerika'dan gelen arkadaşı olarak ekranlarda yer alacak. İşte diğer ayrıntılar...





Bu gelişme sosyal medyada büyük ilgi gördü. Abdullah, haberi "Sürpriz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı ve takipçilerinden yoğun bir ilgi gördü. Aldığı tepkiler üzerine yaptığı ek paylaşımda, "Gerçek mi, değil mi, Photoshop mu? Hayır Photoshop değil. Gerçek" diyerek fotoğrafın gerçek olduğunu vurguladı.

Sosyal medya kullanıcıları, Abdullah'ın bu haberine şaşkınlık ve heyecanla karşılık verdiler. "Yanlış mı görüyorum?", "Bu tam bomba oldu", "Sen reytingleri şimdi gör" gibi yorumlarla haberin etkisini gösterdiler.

Farah Zeynep Abdullah'ın "Kızılcık Şerbeti" dizisine katılması, hem dizinin hem de oyuncunun hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Bu transfer, dizinin reytinglerine ve popülaritesine olumlu bir etki yapması bekleniyor. "Kızılcık Şerbeti", güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek gibi görünüyor.