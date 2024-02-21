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Fenomen dizi ''Selena'' Müzikale dönüşüyor: Sinem Kobal'ın yine Selena olması gündemde!

2006-2009 yılları arasında atv’de yayınlanan ve fenomen olan fantastik dizi Selena, müzikal olarak sahnelenmeye hazırlanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Sinem Kobal, müzikalde de Selena karakterine hayat verecek.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:52
Fenomen dizi ''Selena'' Müzikale dönüşüyor: Sinem Kobal'ın yine Selena olması gündemde!

Selena Dizisi Müzikal Oluyor

Fenomen fantastik dizi Selena’nın müzikal uyarlaması için çalışmalar başladı.

Türk televizyon tarihinin en sevilen fantastik dizilerinden biri olan Selena, yeni bir heyecana hazırlanıyor. 2006-2009 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi edinen dizinin müzikal versiyonu için kollar sıvandı.

Fenomen dizi ''Selena'' Müzikale dönüşüyor: Sinem Kobal'ın yine Selena olması gündemde!

Dizinin başrol oyuncusu Sinem Kobal’ın da kariyerinde önemli bir yeri olan Selena, yıllar sonra bile izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Youtube’da 6 yıl önce paylaşılan ilk bölümü 24 milyon kez izlenen dizinin müzikal uyarlaması için kulislerde konuşulan isim yine Sinem Kobal. Güzel oyuncunun müzikalde de Selena karakterini canlandırması bekleniyor.

Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği dizide Sinem Kobal’ın yanı sıra Gökhan Keser, Cansu Demirci, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Sinan Çalışkanoğlu ve Zuhal Topal gibi isimler rol almıştı. Toplam 104 bölüm süren dizinin müzikal uyarlamasının ne zaman sahneleneceği henüz belli değil.

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