Gamze Özçelik'ten müjdeli haber! Çocuğuna vereceği isim belli oldu!

Geçtiğimiz haziran ayında Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünya evine giren ünlü oyuncu Gamze Özçelik, magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bir habere imza attı. Evliliğiyle gündeme oturan Özçelik'in, hamile olduğu iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Bu iddialar, hem hayranlarını şaşırttı hem de büyük bir heyecana sebep oldu.

Gamze Özçelik ve Reshad Strik'in evlilik sonrası balayı yerine Tanzanya'ya giderek oradaki muhtaç insanlara yardım etmeleri, sosyal medyada büyük takdir topladı. Yardımseverliğiyle tanınan Özçelik, bu davranışıyla takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. Özçelik'in bu hareketi, onun kalplerimizdeki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı.

ÇOCUĞUNA VERECEĞİ İSİMLER AÇIKLANDI

Gamze Özçelik'in hamile olduğu yönündeki iddiaların yanı sıra, çocuğuna vereceği isimler de büyük merak uyandırdı. Ünlü oyuncunun, "Erkek olursa Muhammed, kız olursa Meryem koyacağım" diyerek isim tercihlerini açıkladığı söylentiler arasında. Bu açıklama, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.





Sosyal medyada dolaşan bir diğer iddia ise Gamze Özçelik'in ikiz bebek beklediği yönünde. Henüz Özçelik ve Strik cephesinden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, bu haber takipçileri arasında büyük bir merak ve coşkuya neden oldu. Pek çok magazin sayfası, Özçelik'in ikizlere hamile olduğunu belirten paylaşımlar yaparken, hayranlarından tebrik mesajları yağdı.



GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Gamze Özçelik, yaptığı yardımlarla tanınan ve gönüllerde taht kuran bir isim. Eski oyuncu, son yıllarda yardım projeleri ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Özçelik, Reshad Strik ile olan evliliği ve hamilelik haberleriyle de gündemde kalmaya devam ediyor. İkiz bebek iddiaları doğrulandığı takdirde, Özçelik çifti büyük bir sevinç yaşayacak.

Gamze Özçelik'in hamilelik ve çocuğuna vereceği isimlerle ilgili haberler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçileri, Özçelik'e tebrik mesajları yağdırırken, ikiz bebek iddiaları da merakla bekleniyor. Özçelik'in yardımseverliği ve toplumda yarattığı olumlu etki, bu haberlerin de büyük ilgi görmesine neden oldu.



Gamze Özçelik ve Reshad Strik'in evlilikleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Çiftin balayı yerine Tanzanya'da yardım faaliyetlerinde bulunması, onların ne kadar özel ve duyarlı insanlar olduklarını bir kez daha gösterdi.

