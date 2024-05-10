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Haluk Levent'in Kenya'daki BM Konferansındaki İsrail sözleri viral oldu

Haluk Levent, AHBAP Derneği faaliyetlerini anlatmak için Kenya'daki Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısına çağrıldı ancak konuşma metnini değiştirerek İsrail'in Gazze'de yaşattığı katliamı protesto etti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 00:18
Haluk Levent'in Kenya'daki BM Konferansındaki İsrail sözleri viral oldu

Ünlü sanatçı Haluk Levent, AHBAP Derneği faaliyetlerini anlatmak üzere Kenya'daki Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısına davet edildi. Ancak Levent, toplantıda konuşma metnini değiştirerek İsrail'in Gazze'de yaşattığı katliamı protesto etti.

Konuşma Metnini Değiştirerek İsrail'e Tepki

Toplantı sırasında konuşma metnini değiştiren Haluk Levent, Gazze'deki insani krize dikkat çekti. "Bugün buraya projelerimi anlatmaya gelmiştim ancak bu sabah uyandığımda Gazze'de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim" diyen Levent, İsrail hükümetine yönelik sert sözler sarf etti. "Başbakan Netanyahu'ya da bir soru sormak istiyorum. 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sosyal Medyadan Paylaşım

Levent, konuşmasını sosyal medya hesabından da paylaşarak İsrail'in Gazze ve Refah'taki soykırımını protesto ettiğini duyurdu. "Her yerde edeceğiz" ifadelerini kullanan Levent, olayın sosyal medyada da geniş yankı bulmasına neden oldu.

Haluk Levent'in Kenya'daki BM Konferansındaki İsrail Protestosu, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada gündem oluşturdu.

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