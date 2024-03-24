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Hande Erçel'in ablasının kızı Aylin Mavi kanseri yendi: Hande Erçel'den sevindirici yorum

Paylaşım platformu Instagram fenomeni Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım'ın kızları Aylin Mavi, yaklaşık 1 buçuk yıldır kanserle mücadele ediyordu. Ancak Aylin Mavi, zorlu tedavi sürecinin ardından kanseri yenerek sağlığına kavuştu. Bu sevindirici haberi Caner Yıldırım, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yayın Tarihi: 24.03.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 12:39
Hande Erçel'in ablasının kızı Aylin Mavi kanseri yendi: Hande Erçel'den sevindirici yorum

Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın kızları Aylin Mavi, yaklaşık 1 buçuk yıldır mücadele ettiği kanser hastalığını yenerek sağlığına kavuştu. Yıldırım, sevinçli haberi sosyal medya platformunda duyurdu. Ünlü oyuncu Hande Erçel, bu mutlu gelişmeye "Şükürler olsun" şeklinde yorum yaparak destek verdi.

Caner Yıldırım ve Gamze Erçel çiftinin dört yaşındaki kızları Aylin Mavi, kanser tedavisi sürecini başarıyla atlattı. Aylin Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili olumlu haber, babası Caner Yıldırım tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yıldırım, kızının sağlığına kavuşmasının sevincini "Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber" notuyla bir videoyla takipçileriyle paylaştı. Bu sevindirici haber üzerine ünlü oyuncu Hande Erçel, paylaşımın altına "Şükürler olsun" yorumuyla mutluluğunu dile getirdi.

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